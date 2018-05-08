1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin örümcek adamı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde yaşayan 4 çocuk babası 40 yaşındaki Turan Matur, rızkını yükseklerde arıyor. Matur, 20 yıldır ülkenin dört bir yanındaki minareleri tamir ediyor. Minare tepelerine makara yardımıyla iple tırmanıp, tamir ve boyasını yapan Matur, işini severek yapıyor. Yükseklik korkusu olmadığını ve adrenalini sevdiğini belirten Matur, haftada bir minareyi boyuyor
08 Mayıs 2018 09:30
Yazdır
Türkiye'nin örümcek adamı

20 yıldır cami minarelerinin tamirini yaparak ailesinin geçimini sağladığını ifade eden Turan Matur, "Allah rahmet eylesin, Minareci Yakup Usta vardı. Onunla çalıştık camide. O minare boyuyordu. Bende de yükseklik korkusu yok. Adrenalini severim. Biraz heyecanlı, maceralı işler hoşuma gider. Onunla beraber sonra ben minareye çıktım. Bana öğretmesini istedim. Sonra 'Tamam' dedi 'Gel yanıma.' Ondan sonra gittim yanına çalıştım. Allah razı olsun bana öğretti. O zamandan beri yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır" dedi.

Yüksekte çalışmanın çok keyifli olduğunu belirten Matur, "Aslında çok zordur. Bilen bilmeyenler için de çok zordur. Bir de korkusu olanlar için zordur. Ama yükseği sevenler için çok güzeldir. Hani bir zorluğu yoktur, keyfi vardır" diye konuştu.

Türkiye genelinde çalıştığını söyleyen Matur, "Belli olmuyor, bizim sezon yazlıktır. Rize'ye gittiğim oluyor. Buradan Van'a da gittiğim oluyor. Antalya'ya da. Nereden telefon geleceği belli olmuyor. Onlar çağırıyorlar, biz gidiyoruz. Tamirlerini yapıp, boyuyoruz, geliyoruz" şeklinde konuştu.

4 tane çocuğu olduğunu belirten Matur, "2 oğlan, 2 kız evladım var. Oğlanlar da çok seviyor bu işi. Zaman zaman onlarıda getiriyorum gösteriyorum bu işi. Çok hoşlarına gidiyor. Bu işi çocuklarımada öğretmek isterim. Çünkü minareci lazım. Minareler var olduğu müddetçe minarecilerde gerekiyor.Herkes talip olamıyor. Dedim ki, 'Bunu sevmek lazım. Yüksekliği sevmek lazım.' Bu farklı özellikler birilerinde olması gerekiyor. Allah'a şükür bizim çocuklarda var. Bir zaman Rize'ye gitmiştim. Bana orada 'örümcek adam' diyorlar. Bir kişi geldi dedi ki, 'Sen delisin.' Neden? dedim. 'Yukarılara çıkıp buraları boyuyorsun' dedi. Ben de 'Buraya bir deli lazım' dedim. Minarelere usta lazım. Biz de bu işi yapmanın, bu yolla para kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Şükrediyorum bu minarelere hizmet ettiğim için. Bu vesile ile çoluk çocuğuma rızık götürdüğüm için Rabbime şükrediyorum. Severek yapıyorum bu mesleği" dedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haber 658 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kanser hastası evlendikten 11 gün sonra hayatını kaybetti
08 Mayıs 2018 10:52		 Nüfus müdürlükleri önünde seçim kuyruğu
08 Mayıs 2018 10:15
Atatürk Havalimanı'nda martı paniği... Ekipler seferber oldu
08 Mayıs 2018 10:07		 Karayollarında durum
08 Mayıs 2018 09:07
Gazi şimdi 'mahalle' oldu
08 Mayıs 2018 08:45		 Yağışlardan sonra sevindiren haber: İçme suyu için göller doldu
08 Mayıs 2018 08:05
Sokaklara da hız sınırı mı geliyor?
08 Mayıs 2018 07:45		 Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
08 Mayıs 2018 06:30
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
08 Mayıs 2018 06:02		 Şanlıurfa'da şiddetli yağış su baskınına neden oldu
08 Mayıs 2018 05:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek 3 isim
24 Haziran seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler
Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'
Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'den gözaltında
Ev alacaklara müjde... Faizler iniyor
Meral Akşener imza sürecini noktaladı
Millet Partisi, 'Millet' ittifakı için itirazda bulundu
ÖSYM yıl içerisinde sınav sayılarını arttıracak
ALES soru ve cevapları yayımlandı
Türkiye'den F-35 resti: Program çöker
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koca yürekli insan 1
korkuluk 1
yemedim yedirdim giymedim giydirdim 1
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 2
önem vermek 2
ahdım olsun faizler,enflasyon ve cari açık düşecek 1
naneye gelince hım hım sapa gelince meeee 2
bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş 1
kanunsuz suç ve ceza olmaz 2
el kurutma makinesi 1
SON İLANLAR
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Tekniker Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak
Trakya Üniversitesi 127 Sözleşmeli Personel Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 antrenör ve spor uzmanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam