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Altının gram fiyatı güne yatay başladı

Gram altın 180,3 lira, çeyrek altın 296 lira ve Cumhuriyet altını 1.207 liradan işlem görüyor
08 Mayıs 2018 09:50
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Altının gram fiyatı güne yatay başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 180 liranın hemen üzerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kazancıyla 180,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir başlangıç yaptı ve saat 09.40 itibarıyla 180,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 296 lira, Cumhuriyet altını da 1.207 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.313,7 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda doların güçlü seyrinin avro/dolar paritesi ve emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Avro/dolar paritesinin dün 1,1898 ile bu yılın en düşük seviyesine gerilediğini anımsatan Memiş, "Bu seviyelerin kısa vade için güçlü bir destek olduğunu, tepki alımlarıyla yükseliş trendine geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu sebeple ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi kısa vadede baskı altında kalabilir. Altının ons fiyatı ise 1.330 dolar üzerinde kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişler 1.340 dolara kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun, güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 179 liranın destek, 181 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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