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Atatürk Havalimanı'nda martı paniği... Ekipler seferber oldu

Atatürk Havalimanı'nda iniş yapan uçağa martı çarptı. Yaralanan martı piste düştü. Ekipler martıyı kurtarmak için seferber oldu. Yaralı martı veterinere götürülürken, durumunun iyi olduğu öğrenildi
08 Mayıs 2018 10:07
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Atatürk Havalimanı'nda martı paniği... Ekipler seferber oldu

Uçaklara iniş ve kalkış sırasında çarpan martılar genellikle ölüyor. Son çarpmada ise az rastlanan olaylardan biri yaşandı. Atatürk Havalimanı'na inişte yolcu uçağına çarpan martı pist üzerinde yaralı olarak bulunarak ekipler tarafından tedavi edilmesi için belediye aracılığı ile veteriner kliniğine yetiştirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Atatürk Havalimanı, uçağa çarpması nedeniyle piste yaralı olarak düşen martıyı yaşatmak adına ekiplerin çalışmasına sahne oldu. Atatürk Havalimanı'nda alınan önlemlere rağmen zaman zaman uçaklar için martı tehlikesi yaşanıyor. Bazı uçaklara da iniş ve kalkışlarda martı sürülerinin de çarptığı anlar oluyor. Bu çarpmalarda uçaklar hasar görürken martılar genellikle ölüyor.

Yaşanan son çarpma olayında ise nadir olaylardan biri yaşanarak martı yaralı olarak kurtarıldı. Atatürk Havalimanı Florya-Ataköy yönündeki pistine inişte bir uçağa martı çarptı. Uçakta hasar meydana gelmezken martı pist üzerine yaralı halde düştü.

MARTI YAŞATMA OPERASYONU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri pist üzerinde yaptığı kontrollerde martının yaşadığını gördü. Aprondan DHMİ ekipleri tarafından araçla hemen alınan uçamayan martı veterinere götürülmesi için belediye ekiplerine teslim edildi. Veteriner kliniğinde müdahele edilen martının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Martılar verilere göre en çok Ataköy-Florya yönündeki pistin yaklaşma yüzeyi, Sefaköy-Ataköy tarafındaki pist başlarında ve Florya yönündeki yaklaşma yüzeyinde sıklıkla tespit ediliyor.
Habertürk
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