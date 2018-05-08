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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski çalışanları olan ve örgütün şifreli haberleşme programları "ByLock" ve "Eagle" kullanıcısı oldukları iddia edilen A.Ş. ile A.H.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Firari A.D'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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