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TESK: Bankalara olan borçlar yapılandırılmalı

Esnaf ve sanatkarların kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanun tasarısının bu hafta içinde TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları da mutlaka yapılandırılmalı. Bununla beraber uygulaması zorunlu olan sicil affı getirilmeli" dedi
08 Mayıs 2018 10:11
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TESK: Bankalara olan borçlar yapılandırılmalı

Şubat sonu itibariyle 3,2 milyon kişinin bankalara kredi ve kredi kartı borcu bulunduğuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "3,2 milyon vatandaşın bankalara kredi ve kredi kartı borcu var. Bankların yüksek faiz oranları, bu borçların ödenmesini daha zorlaştırıyor. Borcunu ödeme imkanı olanı hiç kimse bu kadar yüksek faizi göze alarak bankalara borç takmaz. Bu nedenle ödeme güçlüğü çeken esnafa ve vatandaşa bankalar bir el uzatmalı ve 3,2 milyon kişinin borcu düşük bir faiz oranıyla yeniden yapılandırılmalıdır" diye konuştu.

"Sicil affıyla sadece esnaf değil bütün Türkiye kazanır"

Yeni, etkin ve zorunlu yapılacak bir sicil affının esnaf ve sanatkar açısından son derece önemli olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "Zorunlu ve etkin sicil affı esnafa rahat bir nefes aldırır. Piyasaya yeniden hareket ve bereket kazandırır. 40 yıldır tek bir çeki dönmemiş, tek bir kuruş ödenmemiş borcu olmayan esnaf bile zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Geçici süreli sorunlar zamanla çözülse de bankaların kara listesine bir kere giren bir daha kredi alamıyor. Oysa esnafın asıl böyle zamanlarda krediye ihtiyacı var. Bankalar güneşli günde uzattığı şemsiyeyi yağmur başladığında geri istememelidir. Bankalarda kredi kullanımı için yeteri miktarda kaynak bulunmasına rağmen kara liste yüzünden bu kaynak esnafımıza ulaşmıyor. Esnafın finansmana erişimi kolaylaşırsa bundan sadece esnaf değil, çiftçi de işçi de emekli de kazanır. Kısacası Türkiye kazanır. Dolasıyla esnafa bugün verilecek destek, yarın daha büyük ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme olarak geri dönecektir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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