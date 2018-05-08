Terör dışındaki suçlarda, neden edevlet üzerinden savunma verilemiyor

Sayın Adalet Bakanım,

3 haftadır bir basın suçundan dolayı Adliye gidip ifade vermek için uğraşıyorum.

Siz belki karşılaşmadığınız için süreci anlatmak istiyorum.

1- Önce elinize, polis eliyle bir tebligat gelir. Tebligatta haftanın şu şu günlerinde adliye şu savcıya gelip ifade vermeniz gerektiğiniz belirtilir. İşiniz vardır gücünüz vardır ama Savcılığa gitmeniz gerekir.

2- Avukatınız vardır, avukatınız, tebligatta yer alan soruşturma numarasıyla Savcıya gider. Savcı ise, suçlama yazısını vermek için dahi sorumlunun gelmesi gerektiğini belirtir.

3- Sorumlu önce adliyede yazı işlerine gider, yazı işleri Savcının onayı sonrasında suçlamanın bir örneğini verir. Savcılığa savunmayı yazılı olarak yapacağınızı belirtirsiniz.

4- Sonra işyerinize dönüp savunmayı hazırlarsınız. Avukatınız Savcılığa savunmanızı vermek ister. Ancak savcı, "sorumlu bizzat gelmeli" der. Kalkıp bir daha adliyeye gidersiniz. Yapılacak iş nedir, savcılığa savunmayı vermek.

Şimdi Sayın Bakanım; bu kadar formalite, bürokrasi ne Başbakanlıkta var, ne Maliye Bakanlığında var ne Cumhurbaşkanlığında var.

BİMER, CİMER, UYAP ve Edevletin bu kadar yaygınlaştığı bir sistemde Savcılık formalitesi biraz daha azaltılmalıdır. Bu hem savcılıkların iş yükünü azaltacak hem de zaten çalışan vatandaşların boş yere adliye koridorlaronda dolaşmasına engel olacaktır.

Avukat vekaletinin tek geçmediği yer Savcılıklar...

Bu konuda bir düzenleme yapılarak terör, devletin güvenliği gibi bazı özel nitelikli suçlar dışında kalan basın, telif gibi suçlarda, avukat eliyle savunma yapmak mümkün olabilmeli.