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Kuyumcu kuryesini gasp ettiler, 1 milyon 200 bin lira ile kaçtılar
Bahçelievler'de kuyumcuyu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı
Bahçelievler'de kuyumcuyu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.
Polis zanlıların yakalanması için çevre ilçelerde geniş çaplı önlemler aldı. Esenyurt istikametine doğru kaçan zanlılar, polisin dur ihtarına uymayarak havaya ateş açtı. Kaçan zanlıların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.
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