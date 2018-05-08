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Kamu-Sen: Asgari geçim sınırı 5 bin 624 lira

Nisan ayında 4 kişilik ailenin asgari geçim sınırı 5 bin 624 lira olarak belirlendi
08 Mayıs 2018 11:15
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Kamu-Sen: Asgari geçim sınırı 5 bin 624 lira

Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasında, nisan ayında 4 kişilik ailenin asgari geçim sınırı 5 bin 624 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkezince hazırlanan nisan ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan nisan fiyatlarına göre yapılan araştırmada, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 740 lira 32 kuruş olarak hesaplandı.

Araştırmada, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddi bir önceki aya göre yüzde 1,72 artarak, 5 bin 624 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Söz konusu ayda, çalışan tek kişinin açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,36 yükselerek, 2 bin 103 lira 36 kuruş oldu.

Türkiye'de 4 kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı nisanda 2 bin 154 lira 32 kuruş olarak hesaplandı.

- "Kamu çalışanlarının aldığı zam tamamen bitmiştir"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, enflasyon hedefine göre belirlenen memur maaş zamlarının asgari geçim için gerekli harcamalar karşısında eriyip gittiğini belirtti.

Ortalama maaş alan bir memurun ailesiyle insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için her ay 2 bin 478 liraya daha ihtiyacının olduğunu vurgulayan Kahveci, şunları kaydetti:

"Yılın daha 4'üncü ayında kamu çalışanlarının aldığı zam tamamen bitmiştir. Yıllardır talep ettiğimiz bayram ikramiyesinin emeklilerimize verilmesi bizleri memnun etse de memurlar için de bu müjdeyi beklemekteyiz. Açıkladığımız bu rakamlara bakıldığında verilecek bayram ikramiyesinin az da olsa yaralara merhem olacağı görülmektedir."
Anadolu Ajansı
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