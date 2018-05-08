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Başkent'te aile faciası: Önce karısını sonra kendisini vurdu
Başkent'te karısını silahla vuran şahıs, ardından aynı silahla kendisine ateş etti. Yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı
Alınan bilgiye göre olay, Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi 426. Sokak'ta meydana geldi. Ayhan F. (44) aralarında sorun olduğu öne sürülen eşi Satı F.'yi tabanca ile vurdu. Ayhan F. daha sonra aynı silahla kendini de vurdu. Olayı gören vatandaşlar polise ve acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralı oldukları tespit edilen karı kocayı Onkoloji Hastanesine kaldırdı.
Olayın, Satı F. çocuklarını okula bıraktıktan sonra yaşandığı öğrenildi
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