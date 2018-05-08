1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. İnce, Atatürk ve İnönü'nün mozolesine çelenk bıraktı
08 Mayıs 2018 11:40
Yazdır
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Ahmet Tuncay Özkan, Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'li bazı milletvekilleri, partililerin eşlik ettiği İnce, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Üzerinde "CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce" yazılı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunan İnce, ardından dua etti.

Ardından Anıtkabir merdiveninde beraberindekilerle fotoğraf çektiren İnce, İsmet İnönü'nün torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan'ı yanına çağırarak, şunları söyledi:

"Mayıs ayında Ecevit'e karşı kurultayı kaybediyor İsmet İnönü, Yalova'ya dinlenmeye geliyor. Ben de 8 yaşında bir çocuğum. İnek otlatıyordum. İsmet Paşa'nın elini öptüm orada. Gülsün Hanım ile aramızda hep bir espridir bu. Dedim ki, 'Sen Paşa'nın torunusun, ben çobanın torunuyum.' Ama az önce, 'Dedenin koltuğuna oturacağım.' dedim."

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Bugün huzurunuza, kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum. Ruhun şad olsun Atam."

- İnönü'nün mozolesine çelenk

İsmet İnönü'nün de mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Muharrem İnce, burada da saygı duruşunun ardından ellerini açarak dua etti.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,408 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yıldırım: Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur
08 Mayıs 2018 15:13		 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreği yeten varsa gelsin
08 Mayıs 2018 15:11
AK Parti'de milletvekili aday adayı rekoru İstanbul'da
08 Mayıs 2018 15:07		 'Hedef bütün hatları elektrikli ve sinyalli hale getirmek'
08 Mayıs 2018 14:54
Yunanistan darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti
08 Mayıs 2018 14:45		 CHP'de adayları belirlemek için araştırma grupları oluşturuldu
08 Mayıs 2018 14:33
'Erdoğan'a yalan söylemeyen tek kişi benim'
08 Mayıs 2018 14:25		 İnce'den Erdoğan'a: Memleket işinde küslük olmaz
08 Mayıs 2018 14:05
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
08 Mayıs 2018 13:57		 8 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
08 Mayıs 2018 13:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
24 Haziran seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler
Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'
Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek 3 isim
Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'den gözaltında
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
OHAL Komisyonundan Wi-Fi kararı
Ev alacaklara müjde... Faizler iniyor
ALES soru ve cevapları yayımlandı
'Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider'
Meral Akşener imza sürecini noktaladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.05.2018 akhisar bld.spor vs galatasaray maçı 3
tavuk döner 2
barınmak 2
ihraç 1
sona gelmek 1
kask takmayan oğluna ceza kesen polis 5
leicester city 2
bendensin 1
hobi 1
yaş kesen baş keser 1
SON İLANLAR
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Tekniker Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak
Trakya Üniversitesi 127 Sözleşmeli Personel Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 antrenör ve spor uzmanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam