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Erdoğan: İnce ile görüşeceğim ama gün belli değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Konuşma konusunda bir sıkıntı yok. Randevu için henüz gün belli değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine ilişkin, "Randevu noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Partide kendisine bir randevu verebiliriz." dedi.
Erdoğan, partisinin grup toplantısında, gazetecilerin, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine ilişkin sorusunu yanıtladı.
"Talepte bulundular. Benim yani randevu noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Partide kendisine bir randevu verebiliriz." diyen Erdoğan, randevu tarihinin ise belli olmadığını kaydetti.
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