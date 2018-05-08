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2 yaşındaki çocuk amcasının geri manevrasında öldü
Antalya'nın Aksu ilçesinde mevlit yerinde amcasının geri manevra yaparken görmeden çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Aksu Altıntaş Mahallesi'nde meydanı geldi. Edinilen bilgiye göre, mevlit yerinde ot ve çalılıkların arasında oynayan 2 yaşındaki Mehmet Emin D.'ye amcası geri manevra yaparken çarptı.
Çarpmanın etkisiyle olay yerinde kanlar içerisinde kalan Mehmet Emin, ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastaneye götürülen çocuğun, yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, amca Mahmut D.'nin geri manevra yaparken, çocuğa çarptığını, kazanın farkına varmadığını tespit etti.
Polis ekipleri olayla ilgili amcası Mehmet Emin D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların adliyedeki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
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