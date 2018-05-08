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Adalet Bakanlığı'ndan İnce-Demirtaş görüşmesine onay
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vereceklerini belirtti
Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebine yanıtİnce'nin, Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusuna dair açıklama yapan Bakan Gül, "Elbette İnce'nin Demirtaş'ı ziyaret etmesine izin vereceğiz" dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşeceğini açıklamış, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce'yi partisinin genel merkezinde kabul edebileceğini ifade etmişti.
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