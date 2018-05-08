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'Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider'

Erdoğan: CHP, ekonomiden birçok alana kadar vasıf sayılmıştı Bu aday da bu vasıflarla ilişki kuran pek olmadı. Korkarım, Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider. Nasılsa CHP, seçim kampanyası boyunca bunların hesabını millete verecektir
08 Mayıs 2018 12:00
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'Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı için adaylar belli olmuş durumda. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakının adayı olarak şahsımı aday gösterdi. İttifak protokolümüz YSK'ya teslim edildi. Her parti kendi adayını belirleme hakkına sahiptir.

CHP'NİN SATIŞINA GİDER

Genel başkanlığa aday olan ama bir türlü seçilemeyen birisini cumhurbaşkanlığına aday gösterdiler. CHP'nin başındaki zat aday için pek çok vasıf saymıştı. İsim açıklandığında bu aday ile belirtilen vasıflar arasında ilişki kuran pek çıkmadı. Seçmenlerine başka partilerin adayları için görev çıkartmışlar. Buna da demokrasi diyorlar. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider.

'ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTTILAR'

Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız, onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım. Çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Sürekli bize meydan okuyan, hadi bakalım dediğimizde köşe bucak kaçan bu yalancı pehlivan hiçbir işe yaramasa da milletimizi eğlendiriyor. Bu karikatür tip ve adayının maceralarını seçime kadar izlemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz 16 yıl boyunca hayıflanmam, şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımıdandır."

'BU NASIL CÜCE POLİTİKA'

Biri gözüne cumhurbaşkanlığı külliyesini öteki diğeri devletin uçaklarını beriki yeni yönetim sistemini kestirmiş. İlla biz bunları yıkacağız yok edeceğiz diyorlar.. Biri Çankaya'da yatacakmış. Diğeri külliyeyi gençlere tahsis edecekmiş. Böyle politika olur mu? Bu nasıl cüce bir politikadır. Çankaya'da yatmakla orayı konuk evi haline getirmekle politika yaptığını zannedenler bu milleti ne yerine koyuyorlar. Bu millet gereken cevabı 24 Haziran'da verecektir. Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. İnşallah 24 Haziran'da milletimizle birlikte yıkım ekibine hak ettiği dersi vereceğimize inanıyorum.

'MUHALEFETİN PROJESİ YOK DEDİK AMA...'

Başka cumhurbaşkanlığı adayları da mevcut. Biz ne kadar çok adayla yarışırsak o kadar memnun oluruz. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ötekilerin tarzı yıkmak yok etmek olabilir. Bizim anlayışımız hizmet yatırım proje üzerine kuruludur. Muhalefetin projesi yok dedik ama haksızlık ettik galiba. Bir tane projeleri var. Onu da açıkladılar. Bu proje Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmekmiş. Her şeyden öne bu tavır milletin 16 Nisan'da ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır.

Afrin'de 4 bin 423 terörist etkisiz hale getirildi. Bizim milletimize taahhüdümüz yeni yönetim sistemini tüm unsurlarıyla hayata geçirmek eksikliklerini görüp bunları gidermektir.

'ONLAR SIFIRDAN BAŞLAYACAK'

Yola yeni çıkan bir çırak değil bu kadro. Gerek şahsım gerek arkadaşlarım deneyimli tecrübeli inşallah bundan sonraki süreçte biz yeni yola çıkan olmayacağız. Aldığımız mesafenin üzerine inşallah şimdi süratle yeni yeni projeleri koyarak devam edeceğiz. Onlar bu işe sıfırdan başlayacak yeni başlayacak. Biz ise aldığımız bu mesafenin üzerine yeni projelerle adımlarımızı atarak süratle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız. Bu tabi eskiyi reddetme değil. 16 yılın üzerine yepyeni, bir Türkiye inşa etme sürecidir. Ekonomide hiçbir rasyonel ve teknik temeli olmayan tamamen kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirecek projelerimiz var.


Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama
Memurlar.Net
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