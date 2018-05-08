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Milli Savunma Bakanı'ndan Münbiç operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Terör örgütlerinin bulunduğu her yer, bu örgütler buralardan temizlenene kadar Türkiye'nin hedefidir." dedi
08 Mayıs 2018 12:04
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Milli Savunma Bakanı'ndan Münbiç operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Mecliste AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin seçim manifestosunda, terörle mücadeleye önemli yer ayırdığının anımsatılması üzerine Canikli, "Terör örgütlerinin bulunduğu her yer, bu örgütler buralardan temizlenene kadar Türkiye'nin hedefidir." diye konuştu.

Bu durumun altının, manifestoda bir kez daha çizildiğini belirten Canikli, "Terör örgütlerinin, Türkiye'nin güneyinden, sınır boylarından temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmeden Türkiye kendini güvende hissedemez. Dolayısıyla, onların olduğu her yer, hangi şart altında olursa olsun, oradaki terör örgütleri, teröristler bizim hedefimizdir. " değerlendirmesini yaptı.

Amerika'nın Münbiç'ten çekileceği yönünde bazı iddiaların bulunduğunun ifade edilmesi üzerine Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(ABD Dışişleri Bakanı) Pompeo, Dışişleri Bakanı olmadan önce, yol haritası konusunda bir noktaya gelinmişti. O görüşmeler devam ediyor. Tercihimiz her zaman, çatışma olmadan, görüşerek, diplomasiyle meselenin çözülmesi, bunu zorluyoruz, zorlamaya da devam edeceğiz. O bağlamda, görüşmelerin bu şekilde bir çözüm için halen masada olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar tüketilmeden diğer yöntemlere başvurulamaz. Sonuçta ABD, NATO içerisinde bizim müttefikimiz. Zaten bizim haklılığımız konusunda, bunun meşru müdafaa içerisinde bir çalışma, bir politika olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok, herkes bunu kabul ediyor ve bunun bizim doğal hakkımız olduğunu da kimse inkar edemiyor."

Canikli, terörle mücadelenin her ülke için bir görev ve hak olduğunu dile getirdi.

PYD/YPG'nin de PKK'nın Suriye kolu olduğunun tartışmasız şekilde tüm dünya tarafından kabul edildiğini aktaran Bakan Canikli, şunları söyledi:

"Türkiye'ye yönelik sistematik, kapsamlı ve Türkiye'nin bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir terör saldırısı vardır. Bu terör saldırısını bertaraf etmek Türkiye'nin görevidir, hakkıdır. Bu terör saldırılarının nedeni ne olursa olsun bunun önemi yok. Bizim açımızdan Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik bir terör saldırısı var ve bunları ortadan kaldırmak için her türlü yöntemi kullanıyoruz. Biz artık bu tür terör unsurlarını, tehditlerini kendi imkanlarımızla, kaynaklarımızla bertaraf edebilecek imkana, kapasiteye sahibiz."

Afrin konusunda bazı ülkelerden gelen baskılara ilişkin soru üzerine de Canikli, tüm bölgede Türkiye'ye yönelik terör saldırısının ortadan kalkması gerektiğini vurguladı.

Bedelli askerlik konusundaki soru üzerine Milli Savunma Bakanı Canikli, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dışında söyleyecek bir şey olmadığını kaydetti.

Muhabir: Yıldız Aktaş
Anadolu Ajansı
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