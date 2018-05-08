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Suriye'li öğrenciler Türkiye'de üniversite okumak için ter döktü

Fırat Kalkanı Harekatı'yla özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin Cerablus ve Bab ilçelerinde gerçekleştirilen sınava, 800 öğrenci katıldı. Başarılı olan öğrenciler, Türkiye'deki 60 üniversiteye kayıt yapma imkanı bulacak
08 Mayıs 2018 12:05
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Suriye'li öğrenciler Türkiye'de üniversite okumak için ter döktü

Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı'yla özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin Bab ve Cerablus ilçelerinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversite hayallerine kavuşmalarına imkan sağlayan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştirildi.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilen Bab ve Cerablus'ta gençlerin eğitim hayatına katılmasına destek için harekete geçildi.

Bu kapsamda Suriye'nin iki ilçesinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversite hayallerine kavuşmalarına imkan sağlayan YÖS yapıldı. HRÜ bünyesindeki akademisyenler tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan sorular, Cerablus'ta 14 salonda, Bab'da ise 26 salonda gerçekleştirilen sınavda adaylara yöneltildi.

Yaklaşık 800 öğrencinin girdiği sınavda başarılı olanlar Türkiye'de belirlenen 60 üniversiteden birine kayıt yapma hakkı kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Suriye'den Türkiye'ye gelemeyen öğrencilerin kendi memleketlerinde rahat bir şekilde sınava girmeleri için böyle bir yol izlediklerini belirtti.

Üniversite olarak Türkiye'nin insani girişimlerine destek olmak istediklerini vurgulayan Taşaltın, şunları kaydetti:

"Amerika, Suriye'ye 5 bin tır silah gönderdi, Türkiye 10 bin tır insani yardım gönderdi. Üniversite olarak ülkemizin bu insani girişimlerine destek olmak amacıyla oradaki gençlere umut kapısı olmak istedik. Eğitim kısmıyla ilgili çalışmalar yaparak o boşluğu doldurmak istiyoruz. Şu anda yaklaşık olarak 800 öğrenci sınava girdi. Biz inşallah bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz."

- "Bu desteği unutmayacağız"

Cerablus Yerel Meclisi üyesi Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Casım da Türkiye'ye Suriyeli çocuklara gelecek sağladığı için teşekkür etti.

Sınavın gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti aktaran Casım, "Şu an çok mutluyuz. Bu mutluluk öğrencilerimizin gözlerinden okunuyor. Bölge halkları olarak Türkiye'nin bu desteğini asla unutmayacağız. Gelecekte daha iyi ilişkilerimiz olacak inşallah. Öğrencilerimize bu hakkı tanıyan Harran Üniversitesine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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