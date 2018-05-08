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2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu Yayınlandı

2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının İlkbahar Dönemi değerlendirme raporu ÖSYM 'nin sitesinde yayımlandı.
08 Mayıs 2018 12:24
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2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu Yayınlandı

2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu Yayınlandı

2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının İlkbahar Dönemi (2017- TUS İlkbahar) Değerlendirme Raporu, 8 Mayıs 2018 tarihinde saat: 12.20'de ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu için Tıklayınız.
Memurlar.Net
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