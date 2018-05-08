Erdoğan'dan skandal bildiriye sert tepki: Sizin gibi aşağılık değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den 'bazı ayetlerin çıkartılmasını' talep ettiği skandal bildiriye sert tepki gösterdi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da kendini bilmez bir grup çıkmış, bildiri yayınlamış. bunu söyleyenlerin Kuran-ı Kerim'den haberlerinin olmadığı çok belli de. acaba ömürlerinde İncil ya da Tevrat veya Zebur'u okumuşlar mı? okusalar İncil'in de yasaklanmasını isterler.

Biz sizin ne kadar aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Siz ne yapsanız da biz sizin kutsalınıza aynı şekilde saldırmayacağız çünkü biz sizin gibi aşağılık değiliz.

Fransa'daki skandal bildiri: Bazı ayetler Kur'an'dan çıkarılsın

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da Kur'an-ı Kerim'e karşı küstah bir manifesto gündeme getirildi. Günlük Le Parisien gazetesinde yayımlanan ve 300 entelektüel ve siyasetçinin imzasını taşıyan manifestoda, Kuran-ı Kerim'in şiddet içeren ifadeler içerdiği ve bunların çıkarılması gerektiği belirtildi.