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Dünya Bankası: Türkiye 2018'de %4.7 büyür
Dünya Bankası, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı
Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Economik Güncelleme raporunda, Türkiye'ye ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini duyurdu.
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2018'de yüzde 4.7, 2019'da ise yüzde 4.4 büyümesi öngörülüyor.
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