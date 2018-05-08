1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya Bankası: Türkiye 2018'de %4.7 büyür

Dünya Bankası, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı
08 Mayıs 2018 12:47
Yazdır
Dünya Bankası: Türkiye 2018'de %4.7 büyür

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Economik Güncelleme raporunda, Türkiye'ye ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2018'de yüzde 4.7, 2019'da ise yüzde 4.4 büyümesi öngörülüyor.
Memurlar.Net
Bu haber 661 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siemens bir haftalığına tüm enerji tesislerini kapatıyor
08 Mayıs 2018 14:17		 Sarımsak hasadında 15 bin tarım işçisine iş imkanı
08 Mayıs 2018 10:48
TESK: Bankalara olan borçlar yapılandırılmalı
08 Mayıs 2018 10:11		 Yatırım düşmanları yeniden atağa geçti
08 Mayıs 2018 09:00
'Türkiye'nin Antarktika'da söz sahibi olması çok önemli'
07 Mayıs 2018 23:13		 THY'nin İtalya seferlerine grev engeli
07 Mayıs 2018 19:11
THY'nin 303. uçuş noktası Krasnodar oldu
07 Mayıs 2018 18:07		 Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi
07 Mayıs 2018 18:04
'3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz'
07 Mayıs 2018 17:59		 BMC, insansız zırhlı araç için atağa geçti
07 Mayıs 2018 17:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
24 Haziran seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler
Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'
Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek 3 isim
Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'den gözaltında
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
OHAL Komisyonundan Wi-Fi kararı
Ev alacaklara müjde... Faizler iniyor
ALES soru ve cevapları yayımlandı
'Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider'
Meral Akşener imza sürecini noktaladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazarların şu an dinlediği şarkı 1
aşure 1
14.05.2018 karabükspor vs fenerbahçe maçı 6
sosyal ağlar 2
kiracı 1
kulaktan dolma 1
köpek fobisi 2
bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş 1
ah yalan dünya 1
bim 4
SON İLANLAR
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Tekniker Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak
Trakya Üniversitesi 127 Sözleşmeli Personel Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 antrenör ve spor uzmanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam