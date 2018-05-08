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Yatağa bağımlı hastalar seyyar sandıkta oy kullanabilecek

YSK, seyyar sandıklar için aile hekimlerince verilen raporlarda aranacak usul ve esasları belirledi
08 Mayıs 2018 12:52
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Yatağa bağımlı hastalar seyyar sandıkta oy kullanabilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde yatağa bağımlı kişilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için aile hekimlerince verilen raporlarda aranacak usul ve esasları belirledi.

24 Haziran seçimlerinin ilkleri arasında yer alan uygulamaya göre, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından, www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya buraya gönderilmek üzere muhtarlığa, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar başvurulması gerekiyor.

Bu kapsamda oy kullanmak için "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekecek.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için ilçe seçim kurulu başkanlığınca yeteri kadar seyyar sandık oluşturulacak.

YSK de yatağa bağımlı kişilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için aile hekimlerince verilen raporlarda aranacak usul ve esasları belirledi. Buna göre, aile hekimlerince verilen raporlarda, yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin kalıcı olup olmadığının ve süresinin belirtilmesi gerekecek.

Aile hekimlerince raporlar, ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenecek. Barkod kontrolü, ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılacak.

Bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunma konusu, ilçe seçim kurulu başkanının takdirinde olacak. Görme ve işitme engelliler, bu kapsamın dışında tutulacak.

- Karşı oy

YSK üyesi İlhan Hanağası ise ilgili kanunda ve genelgede, yatağa bağımlı seçmenlerin hastalıkları veya engellerinin kalıcı olması gerektiği yolunda bir hükme yer verilmediğini, bu tür seçmenlerin ibraz edecekleri raporlarda kalıcılık şartını aramanın kanun koyucunun amacıyla bağdaşmadığını belirtti.

Üye Hanağası, bu nedenle kararın kanun koyucunun amaçlamadığı şekilde sağlık raporunda kalıcılık ibaresinin aranması kısmına katılmadığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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