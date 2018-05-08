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Dumankaya Alman firmaya satılıyor
TMSF Başkanı, 'Dumankaya ile ilgili Alman bir firma ile anlaşmak üzereyiz. Dumankaya'daki mağduriyeti 10 gün içinde çözeriz' açıklamasında bulundu
TMSF Başkanı, 'Dumankaya ile ilgili Alman bir firma ile anlaşmak üzereyiz.
Dumankaya'daki mağduriyeti 10 gün içinde çözeriz' açıklamasında bulundu.
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