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Dumankaya Alman firmaya satılıyor

TMSF Başkanı, 'Dumankaya ile ilgili Alman bir firma ile anlaşmak üzereyiz. Dumankaya'daki mağduriyeti 10 gün içinde çözeriz' açıklamasında bulundu
08 Mayıs 2018 12:57
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Dumankaya Alman firmaya satılıyor

TMSF Başkanı, 'Dumankaya ile ilgili Alman bir firma ile anlaşmak üzereyiz.

Dumankaya'daki mağduriyeti 10 gün içinde çözeriz' açıklamasında bulundu.

Memurlar.Net
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