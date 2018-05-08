FETÖ'nün 'Hindistan imamı'na 9 yıl hapis

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hindistan ülke sorumlusu olduğu iddia edilen sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Sefa Akyüz ile avukatı hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebini yineledi.

Mahkeme başkanının "Hindistan'da toplu kurban kesimi için para topladığın iddiasına ne diyorsun?" sorusu üzerine sanık Akyüz, "Tamamen kendimin düzenlediği bir organizasyondu. Çevremdeki insanlardan para topladım. Hindistan'da da Müslümanlar var. Onlar için yaptım. Örgütle alakam yok." savunmasını yaptı.

- "Bank Asya beni icraya verdi"

Sanık Akyüz, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasını da reddederek, "Ben telefonuma ByLock indirmedim. Kullanmadım da. Cemaatin 'Bankaya para yatırın' emrine uymadım. O tarihlerde yatırdığım paralar tamamen borçlarım içindi. Zaten Bank Asya beni icraya verdi. Dolayısıyla bu örgütün bankasıyla olan ilişkim de sadece ticariydi. Suçsuzum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sefa Akyüz'e "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.