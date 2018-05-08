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Borsa günün ilk yarısında geriledi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybıyla 100.599,99 puana geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,26 azalışla 100.599,99 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 266,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kaybetti.
Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ile döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 99.893,66 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 100.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 103.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.
- Dolar/TL 4,30000 ile rekor kırdı
Analistler, küresel piyasalarda doların değer kazandığını, dolar endeksinin ise 93,083 ile bu yılın en yüksek seviyesini gördüğünü kaydetti. Doların küresel piyasalarda değerlenmesinden en çok gelişen ülke para birimlerinin negatif etkilendiğini ifade eden analistler, dolar/TL'nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,3000'a çıktığını söyledi.
Dolar/TL, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazancıyla 4,2889'dan , avro/TL yüzde 0,17 artışla 5,0964'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,26 primle 5,8010'dan işlem görüyor.
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