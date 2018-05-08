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Zehir tacirlerinin parası bağımlıların rehabilitesinde kullanılacak

Uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığı suçları kapsamında el konulan varlıklar, uyuşturucu bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılacak
08 Mayıs 2018 13:11
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Zehir tacirlerinin parası bağımlıların rehabilitesinde kullanılacak

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Taslak Raporu'na göre, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığı suçları kapsamında el konulan varlıklar, uyuşturucu bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılacak.

Komisyonun, bağımlılıkla mücadelede dünyadaki ve Türkiye'deki durumun incelenmesi ve tüm paydaşlarla görüşülmesinin ardından hazırladığı taslak raporda, mücadele için yapılabilecekler konusunda öneriler yer aldı.

"Uyuşturucu madde" ifadesinin olumlu çağrışımlar da yapabileceğine işaret edilen raporda, bu ibare yerine "madde" veya "bağımlılık yapıcı madde" ifadesinin kullanılmasının daha doğru olduğu vurgulandı.

İnsanlar yeniden topluma kazandırılacak

Uyuşturucu ile mücadelenin finansal boyutuna ilişkin düzenlemelere de yer verilen rapora göre, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığı suçları kapsamında el konulan varlıklar, uyuşturucu bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılacak.

Bu düzenlemeyle zehir tacirlerinin zarar verdiği insanların yeniden topluma kazandırılması sağlanacak.

Türkiye, uluslararası bir kuruluşa öncülük edecek

Bağımlılıkla mücadele kapsamında koordinasyon ve iş birliği yapılacak, liderlik yapacak uzmanlardan oluşan ve bilimsel temelli politikalar oluşturacak bir kurum oluşturulacak.

Türkiye, uyuşturucu ile mücadelede karşı karşıya bulunduğu tehdit ve coğrafi konumu itibarıyla, uyuşturucu ile mücadelede uluslararası kuruluş kurulmasına öncülük edecek.

Bu kapsamda özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde merkezi Türkiye'de olan uyuşturucuyla mücadele komitesi kurulacak.

Uyuşturucu Türkiye'ye gelmeden kaynak ülkelerde, kaynak ülkelerde durdurulamadığı takdirde ise rota ülkelerde yakalanmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulacak.

Avrupa çıkışlı sentetik uyuşturucular konusunda Avrupa ile iş birliği ve diyalog geliştirilecek ve ilgili ülkeler üzerindeki baskı artırılacak.

Siber ekipler işbaşında

Uyuşturucu maddelerin hedef kitlesi olan gençlerin, başta sosyal medya platformları olmak üzere interneti yoğun kullandıklarından hareketle darknet (karanlık internet)/deep web (derin ağ) ve klasik internet ağı yoluyla uyuşturucu satışı ve kullanımını tarif eden veya özendiren paylaşımlarla mücadele edilecek.

Bu kapsamda, başta siber suçlarla mücadele birimleri olmak üzere ilgili tüm birimlerin etkin şekilde mücadelesi ve bu birimlerin lojistik ve personel açısından güçlendirilmesi sağlanacak.

Din görevlilerine aktif görev

Din görevlileri, bağımlılıkla mücadele alanında başta önleme olmak üzere talep azaltma, ilgili birimlere yönlendirme, iletişim ve sosyal uyum süreçlerinde aktif görev alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca vaaz, hutbe, sohbet, konferans, seminer gibi programlarda bağımlılık konusuna daha fazla yer verilecek.

Başkanlık, tedavi ve rehabilitasyon süreciyle sonrasında bağımlının sosyal uyumuna katkıda bulunması, bağımlılık ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak üzere çalışmalarının daha sistematik ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için yeterli sayıda din hizmetleri uzmanı veya bağımlılıkla mücadele alanında çalışacak vaiz görevlendirecek.

Türkiye'ye özgü kılavuz

Türkiye'ye özgü bilimsel tabanlı bir "Bağımlılık Tedavi Kılavuzu" oluşturulacak.

"Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi" kapsamına, madde bağımlılığı rehabilitasyon programına alınanlar da eklenecek.

ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı'nın kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve danışma merkezleri ülke genelinde butik merkezler şeklinde yaygınlaştırılacak. Danışma merkezlerinin yasal altyapısı, işleyiş süreçlerini de kapsayacak şekilde yapılacak.

AMATEM'lerin genel hastanelere yakın yerleşimli, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı, bahçeli ve bağımsız bir binada olacak.

Karayollarında seyreden sürücülerin yanı sıra deniz ve hava taşımacılığında görev alan kaptan ve pilotların randomize olarak uyuşturucu analizine alınmaları sağlanacak.

SUT'taki 45 günlük rehabilitasyon süreci 6 aya çıkarılacak

Yurt dışından temin edilen ve SGK tarafından karşılanan tabletin yurt içi eczanelerden temininin sağlanmasına çalışılacak.

Rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan psiko-eğitsel faaliyetler gibi bazı tedavi bileşenlerinin, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamına alınacak.

Sağlık Uygulamaları Tebliğindeki karşılığı olan 45 günlük rehabilitasyon süreci 6 aya çıkarılacak.

Bazı bağımlıların kendilerine verilen kimi ilaçların suistimal edilmesinin önlenmesi için söz konusu ilacın sağlık görevlisi gözetiminde alınması sağlanacak ve ilacın alındığı idrar testiyle doğrulanacak.

Bağımlılık tedavisi yapan STK'lara sıkı denetim

Bağımlılık tedavisi gerçekleştirdiğini iddia eden sivil toplum kuruluşları sıkı denetlenecek.

Başta 15 yaş altındakiler olmak üzere 18 yaş altındaki hastaların bağımlılık tedavilerinde zorunlu tedavi ilkesi benimsenecek. Bu ilkeye uygun faaliyet gösterebilecek merkezler açılacak.

Erişkin hastalar için de zorunlu tedaviye olanak sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacak.

Uyuşturucuyla mücadelede İHA'lar etkin kullanılacak

Yasa dışı ekim sahalarının tespiti ve sürekli kontrolünün sağlanması için İnsansız Hava Araçları (İHA) daha fazla kullanılacak.

Kolluk amirinin görevlendirmesiyle, kolluk personelinin kendi sorumluluk bölgesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekim alanlarını tespiti amacıyla, seraların konut olarak kullanılan kısımları dışındaki bölgelerinde denetim ve kontrol yapabilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

Nargile kafelerin açılmasına engel

Sigara kullanımı konusunda getirilen caydırıcı düzenlemeler nargile kullanımı için de hayata geçirilecek.

Bu kapsamda nargile kafelerin açılmasını engelleyen düzenlemeler yapılacak ve kapalı alanlarda nargile kullanımının yasaklanması söz konusu olacak.

Anadolu Ajansı
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