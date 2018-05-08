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Pet şişeden sonra, ıslak mendile de yasak geliyor
İngiltere'de hükümetin ortadan kaldırmayı planladığı plastik atıklara "ıslak mendil gibi tek kullanımlık ürünlerin" dahil edileceği bildirildi
BBC'nin haberine göre, Çevre Dairesi (Defra) sözcüsü, biyo-bozunmayan plastik içeren ıslak mendilleri, ortadan kaldırılacak plastik atık kapsamına almayı planladıklarını açıkladı.
Sözcü, ıslak mendil imalatçıları ve perakendecilerle, ürünler üzerinde bu doğrultuda düzenleme yapmaları ve plastik içermeyen ıslak mendil üretmeleri için çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Kanalizasyonların tıkanma sebebi
İngiltere'de kanalizasyonların tıkanmasına yol açan malzemenin yüzde 93'ünü, içeriğindeki plastik nedeniyle ıslak mendillerin oluşturduğu belirtiliyor.
Tuvalet kağıdında, tıkanmaya yol açan maddenin yüzde 0,01 oranında bulunduğuna dikkat çekiliyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May, yıl başında 2042 yılına kadar tüm "sakınılabilir plastik atığı" ortadan kaldırma sözü vermişti.
Gamze Türkoğlu Oğuz
ATIKLAR DOĞADA NE KADAR SÜREDE YOK OLUYOR?
Strafor 5000 yıl
Cam Şişe 4000 yıl
Plastik 1000 yıl
Poliüretan 1000 yıl
Telefon kartı 1000 yıl
Balık oltası 600 yıl
Plastik tabak 500 yıl
Pet şişe 400 yıl
Pil 300 yıl
Alüminyum 100 yıl
Çakmak 100 yıl
Ciklet 5 yıl
Sigara 1 yıl
Bez parçası 6 ay
Gazete 3 ay
Kağıt havlu 1 ay
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