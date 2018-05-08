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Pet şişeden sonra, ıslak mendile de yasak geliyor

İngiltere'de hükümetin ortadan kaldırmayı planladığı plastik atıklara "ıslak mendil gibi tek kullanımlık ürünlerin" dahil edileceği bildirildi
08 Mayıs 2018 13:17
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Pet şişeden sonra, ıslak mendile de yasak geliyor

BBC'nin haberine göre, Çevre Dairesi (Defra) sözcüsü, biyo-bozunmayan plastik içeren ıslak mendilleri, ortadan kaldırılacak plastik atık kapsamına almayı planladıklarını açıkladı.

Sözcü, ıslak mendil imalatçıları ve perakendecilerle, ürünler üzerinde bu doğrultuda düzenleme yapmaları ve plastik içermeyen ıslak mendil üretmeleri için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Kanalizasyonların tıkanma sebebi

İngiltere'de kanalizasyonların tıkanmasına yol açan malzemenin yüzde 93'ünü, içeriğindeki plastik nedeniyle ıslak mendillerin oluşturduğu belirtiliyor.

Tuvalet kağıdında, tıkanmaya yol açan maddenin yüzde 0,01 oranında bulunduğuna dikkat çekiliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, yıl başında 2042 yılına kadar tüm "sakınılabilir plastik atığı" ortadan kaldırma sözü vermişti.

Gamze Türkoğlu Oğuz

ATIKLAR DOĞADA NE KADAR SÜREDE YOK OLUYOR?

Strafor 5000 yıl

Cam Şişe 4000 yıl

Plastik 1000 yıl

Poliüretan 1000 yıl

Telefon kartı 1000 yıl

Balık oltası 600 yıl

Plastik tabak 500 yıl

Pet şişe 400 yıl

Pil 300 yıl

Alüminyum 100 yıl

Çakmak 100 yıl

Ciklet 5 yıl

Sigara 1 yıl

Bez parçası 6 ay

Gazete 3 ay

Kağıt havlu 1 ay
Anadolu Ajansı
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