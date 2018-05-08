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MHP, seçim albümü çıkardı
MHP'nin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde kullanacağı müzikler belirlendi
Alınan bilgiye göre, partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri çalışmalarında kullanılacağı müzikler toplam 9 parçadan oluşuyor.
Seçim müzikleri arasında Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Türkiye'nin bütün bölgelerinden ezgiler yer alıyor.
Eserler arasında sözleri Canfer Balçık'a, müziği Burak Sönmez'e ait Cumhur İttifakı isimli parça dikkat çekti.
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