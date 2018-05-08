1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP milletvekili Taşdemir'e 1 yıl 8 ay hapis

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum'un Tekman ilçesinde defnedilen bir teröristin de aralarında bulunduğu 5 PKK'lı teröristin cenazelerine katıldığı iddia edilen HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'e "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi
08 Mayıs 2018 13:27
Yazdır
HDP milletvekili Taşdemir'e 1 yıl 8 ay hapis

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum'un Tekman ilçesinde defnedilen bir teröristin de aralarında bulunduğu 5 PKK'lı teröristin cenazelerine katıldığı öne sürülen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir ve Berdan Öztürk ile avukatları katılmadı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, yapılan yargılama neticesinde toplanan deliller, görüntü kayıtları, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklardan Taşdemir'in katıldığı terörist cenazesinde yaptığı konuşmada "Kürtler kendi kendini yönetecek, halk asla boyun eğmeyecek." şeklinde ve benzeri ifadeler kullanarak "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, diğer sanık Öztürk hakkında ise her ne kadar aynı suçtan soruşturma ve kovuşturma yapılmış ise de sanığın müspet suçu işlediğini gösterir, hakkında mahkumiyetine esas her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığından beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Taşdemir'i "Terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan önce 2 yıl hapse mahkum etti.

Taşdemir hakkında takdiri indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya indiren heyet, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Taşdemir, buna göre 5 yıl içinde bir daha suç işlemezse hakkında açılan dava düşecek aksi takdirde bu cezayı çekecek.

Heyet ayrıca diğer sanık Öztürk hakkında ise beraat kararı verdi.

- İddianameden

Erzurum Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, HDP Ağrı milletvekilleri Berdan Öztürk ve Dirayet Dilan Taşdemir'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen ve terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten sözde Özgür Kadın Kongresi üyesi Berjin Demirkaya'nın Erzurum'un Tekman ilçesindeki cenaze törenine, Taşdemir ve Öztürk'ün de başka 4 ayrı teröristin cenazesine katıldığına işaret ediliyordu.

Özkan'ın soruşturma dosyasının Muş milletvekili olması ve hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığında benzer soruşturmalar bulunması sebebiyle ayrıldığı aktarılan iddianamede, sanıklar Taşdemir ile Öztürk'ün ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden terör örgütü PKK/KCK mensuplarının güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmayı haklı göstermek, terör yöntemlerini kullanmaya özendirmek ve terörizmi yüceltmek amacıyla terörist cenazelerine katıldığı öne sürülüyordu.

İddianamede, soruşturma konusu eylemlerin terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ve bu yöntemleri teşvik edebilecek nitelikte olduğu, sanıkların PKK/KCK mensubunun cenaze törenine katılarak teröristin meşru bir amaç için öldüğü izlenimi verdiği ve bu eylemin yaşanılan bölge itibarıyla açık ciddi ve yakın bir tehlike oluşturduğu vurgulanıyordu.

Milletvekilleri Taşdemir ve Öztürk'ün "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan bir yıldan 5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, sanıkların seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılmaları da talep ediliyordu.

Anadolu Ajansı
Bu haber 818 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yıldırım İHA fabrikasını ziyaret etti
08 Mayıs 2018 15:30		 Şanlıurfa'da FETÖ'nün 'mahrem imamı'na hapis
08 Mayıs 2018 15:28
Polis ve MİT'ten FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük darbe
08 Mayıs 2018 14:35		 Eylem talimatını 'ByLock'tan almış
08 Mayıs 2018 14:14
FETÖ şüphelisi ve eşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
08 Mayıs 2018 14:10		 Akar'ı alıkoyan ekipteki eski yüzbaşı hakim karşısına çıktı
08 Mayıs 2018 13:50
MİT ve Sahil Güvenlikten FETÖ'cülere operasyon
08 Mayıs 2018 13:27		 FETÖ sanığı emniyet eski müdürüne 9 yıl hapis cezası
08 Mayıs 2018 13:08
FETÖ'nün 'Hindistan imamı'na 9 yıl hapis
08 Mayıs 2018 12:58		 Iğdır'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 zanlı yakalandı
08 Mayıs 2018 12:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
24 Haziran seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler
Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'
Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek 3 isim
Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'den gözaltında
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
Ev alacaklara müjde... Faizler iniyor
OHAL Komisyonundan Wi-Fi kararı
ALES soru ve cevapları yayımlandı
'Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider'
Meral Akşener imza sürecini noktaladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gökdeniz karadeniz 2
tff'nin fatih terim'e 9 milyon tl ödemesi 1
deprem anında kaçmak 2
kafa nereye biz oraya 1
uyumak istememek 2
korkuluk 2
yeni doğan bebeği birilerine benzetmek 2
Şener Şen 1
Breaking Bad 3
2000 lerde çocuk olmak 3
SON İLANLAR
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Tekniker Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak
Trakya Üniversitesi 127 Sözleşmeli Personel Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 antrenör ve spor uzmanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam