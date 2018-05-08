|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
MİT ve Sahil Güvenlikten FETÖ'cülere operasyon
İzmir Aliağa'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 örgüt mensubu, drone ve helikopter destekli operasyonla yakalandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 örgüt mensubu, arazide drone ve helikopter destekli operasyonla yakalandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunan 5 örgüt üyesinin Yunanistan'a kaçmak için İzmir'e geldiği yönünde bilgi aldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin Foça ilçesinden botla Yunanistan'a kaçacağını tespit etti.
Güvenlik güçleri, önceki gün gece, Foça sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına doğru seyreden şüpheli bir botu takibe aldı. Şüphelileri taşıyan bot, Aliağa ilçesi Çakmaklı sahilinde karaya vurdu, FETÖ mensupları da araziye dağılarak kaçtı.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait insansız hava aracının desteğiyle arazide arama-tarama faaliyeti başlatıldı. Farklı yönlere giden zanlılar, yaklaşık 7 saatlik bir çalışma sonucu saklandıkları arazide ve terk edilmiş bir evde gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında eski Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) çalışanı kişi, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen bir sanık ve FETÖ soruşturması kapsamında aranan 3 zanlı bulunuyor.
Zanlıların üzerinde ise sahte kimlik ve ehliyet ile yaklaşık 7 bin avro ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Ömer Süt
Bu haber 3,724 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI