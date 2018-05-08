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Beşiktaş'ta kaza: Lüks aracını bırakıp kaçtı
Beşiktaş'ta alkollü olduğu belirtilen bir sürücü, 2 araca çarptığı lüks aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı
İstanbul Beşiktaş'ta alkollü oluğu iddia edilen sürücü lüks aracıyla 2 araca çarpıp kaçtı.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün Beşiktaş Ortaköy Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde alkollü ve aşırı hızlı olan bir sürücü lüks aracıyla karşıdan gelen 2 araca hızla çarptı.
Çarpma sonucunda araçlarda maddi hasar oluştu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise; olay yerinde aracını bırakıp yanındaki arkadaşları ile birlikte kaçtı.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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