1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

8 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli

8 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
08 Mayıs 2018 13:50
Yazdır
8 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 8 Mayıs 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

Hatay'da FETÖ'den tutuklu 6 pilot tahliye edildi FETÖ'cü polisten Demirtaş'a WhatsApp'tan canlı yayın FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 6 kişi daha gözaltına alındı Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'den gözaltında FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması operasyonu: 14 gözaltı FETÖ sanığı emniyet eski müdürüne 9 yıl hapis cezası

15 Temmuz'dan unutulmaz kareler
Memurlar.Net
Bu haber 5,258 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yıldırım: Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur
08 Mayıs 2018 15:13		 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreği yeten varsa gelsin
08 Mayıs 2018 15:11
AK Parti'de milletvekili aday adayı rekoru İstanbul'da
08 Mayıs 2018 15:07		 'Hedef bütün hatları elektrikli ve sinyalli hale getirmek'
08 Mayıs 2018 14:54
Yunanistan darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti
08 Mayıs 2018 14:45		 CHP'de adayları belirlemek için araştırma grupları oluşturuldu
08 Mayıs 2018 14:33
'Erdoğan'a yalan söylemeyen tek kişi benim'
08 Mayıs 2018 14:25		 İnce'den Erdoğan'a: Memleket işinde küslük olmaz
08 Mayıs 2018 14:05
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
08 Mayıs 2018 13:57		 MHP, seçim albümü çıkardı
08 Mayıs 2018 13:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
24 Haziran seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler
Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'
Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek 3 isim
Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'den gözaltında
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
Ev alacaklara müjde... Faizler iniyor
OHAL Komisyonundan Wi-Fi kararı
ALES soru ve cevapları yayımlandı
'Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider'
Meral Akşener imza sürecini noktaladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gökdeniz karadeniz 2
tff'nin fatih terim'e 9 milyon tl ödemesi 1
deprem anında kaçmak 2
kafa nereye biz oraya 1
uyumak istememek 2
korkuluk 2
yeni doğan bebeği birilerine benzetmek 2
Şener Şen 1
Breaking Bad 3
2000 lerde çocuk olmak 3
SON İLANLAR
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Tekniker Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak
Trakya Üniversitesi 127 Sözleşmeli Personel Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 antrenör ve spor uzmanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam