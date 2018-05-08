1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngilizler Adana şalgamını tattı

İngiltere'de düzenlenen Adana-Londra Şalgam Günleri'nde Adana'nın meşhur içeceği şalgam suyunun tanıtımı yapıldı
08 Mayıs 2018 13:49
Yazdır
İngilizler Adana şalgamını tattı

İngiltere'de düzenlenen Adana-Londra Şalgam Günleri etkinliği kapsamında katılımcılara şalgam suyu ikram edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası (ATO) ve Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAM-DER) iş birliğinde Adana'nın yöresel lezzetlerinden şalgam suyunun küresel ölçekte tanıtımı amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da Adana-Londra Şalgam Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Ünlü Trafalgar Meydanı'nda üç gün süren etkinlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, ATO Genel Sekreter Yardımcısı Barış Topal ve ŞALGAM-DER Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Doğanay'dan oluşan heyet, meydanı dolduran kalabalığa şişelenmiş şalgam suyu dağıttı.

Sepetlere doldurulan şişeler, görevliler tarafından Trafalgar Meydanı'nda gezinti yapan Londra sakinleri ve turistlere ikram edildi.

Etkinlikte, şalgam suyunun sağlığa faydaları da anlatıldı.

Bekir Ömer Fansa
Anadolu Ajansı
Bu haber 595 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
08 Mayıs 2018 15:37		 Partilere seçim sürecinde 'tatilci' uyarısı
08 Mayıs 2018 15:26
Üniversiteli gençler otostopla 28 il gezdi
08 Mayıs 2018 15:15		 'Türkiye 1-1,5 aylık dayaklarla yıkılacak bir ülke değil'
08 Mayıs 2018 14:30
'Aile ve çocuk dostu' diziler geliyor
08 Mayıs 2018 13:53		 Pet şişeden sonra, ıslak mendile de yasak geliyor
08 Mayıs 2018 13:17
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak
08 Mayıs 2018 13:06		 Kanser hastası evlendikten 11 gün sonra hayatını kaybetti
08 Mayıs 2018 10:52
Nüfus müdürlükleri önünde seçim kuyruğu
08 Mayıs 2018 10:15		 Atatürk Havalimanı'nda martı paniği... Ekipler seferber oldu
08 Mayıs 2018 10:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
24 Haziran seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler
Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'
Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek 3 isim
Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'den gözaltında
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
Ev alacaklara müjde... Faizler iniyor
OHAL Komisyonundan Wi-Fi kararı
ALES soru ve cevapları yayımlandı
'Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider'
Meral Akşener imza sürecini noktaladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Breaking Bad 3
göbeğin düşmesi 1
dolmuşa binmek 3
üzerlik otu 1
el kurutma makinesi 1
emniyet şeridi ihlali 1
Yarın yokmuşcasına yemek yiyen insan 2
deprem anında kaçmak 2
baca 1
kayıp aranıyor 2
SON İLANLAR
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Tekniker Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak
Trakya Üniversitesi 127 Sözleşmeli Personel Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 antrenör ve spor uzmanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam