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Polisin hayatını kaybettiği kazayla ilgili davada karar
Adana'da hafif ticari aracıyla çarptığı polis memurunun ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Adana'da hafif ticari aracıyla çarptığı polis memurunun ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücüye 4 yıl hapis cezası verildi.
Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ölen polis memuru Hakkı Un'un eşi Asiye Un ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Nezir Gültekin ise salona gelmedi.
Mahkeme hakimi, Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığından olayla ilgili kusur raporunun geldiğini belirterek, sanık Gültekin ile ölen polis memuru Un'un olayda dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle eş değer kusurlu olduklarının ifade edildiğini aktardı.
Sanığın avukatı, olayın bir kaza olduğunu belirterek, müvekkilinin beraatini istedi.
Ölen polis memurunun eşi Asiye Un ise sanık sürücünün eşinin ölümüyle sonuçlanan kazayı gizlemeye çalıştığını ileri sürerek, "Kazadan sonra sanık, eşimi hastaneye götüreceği yerde polisi ve 112'yi aramadan olay yerini terk etmiştir. Başka bir araca çarparak kazayı gizlemeye çalışmıştır. Araç oldukça çok hızlıymış. Çünkü, eşimin cebindeki bozuk paralar bükülmüş vaziyetteydi. Hala o paralar evde durmaktadır." ifadesini kullandı.
Mahkeme hakimi, sanık sürücü Gültekin'i "taksirle öldürme" suçundan 4 yıl hapisle cezalandırdı.
Adana'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hakkı Un, baldızı ve ailesini otomobiliyle 15 Ağustos 2017'de evlerine götürmüş, Kurttepe Mahallesi Çatalan Köprüsü girişinde durup büfeye giderken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Sürücü Nezir Gültekin tutuklanmış, yargılama sırasında tahliye edilmişti.
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