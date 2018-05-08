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Çaykur görevde yükselme sınav sorularını yayımladı

Çaykur Genel Müdürlüğü 21.01.2018 tarihli görevde yükselme sınavı soru ve cevaplarını yayımladı.
08 Mayıs 2018 14:28
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Çaykur görevde yükselme sınav sorularını yayımladı

Çaykur Genel Müdürlüğü 21.01.2018 tarihli görevde yükselme sınavı soru ve cevaplarını yayımladı.

PERSONEL ŞEF SORU KİTAPÇIĞI

MUHASEBE ŞEF SORU KİTAPÇIĞI

HUKUK ŞEF SORU KİTAPÇIĞI

İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEF SORU KİTAPÇIĞI

BAKIM ONARIM TEKNİK ŞEF SORU KİTAPÇIĞI

TARIM TEKNİK ŞEF SORU KİTAPÇIĞI

İŞLETME VE ÜRETİM KISIM MÜDÜRÜ SORU KİTAPÇIĞI
Memurlar.Net
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