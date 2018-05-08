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Yunanistan darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti
>Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterle kaçan askerlerden birinin sığınma başvurusuna onay verdi
Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili bir skandal karar daha geldi. Mahkeme, darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti.
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