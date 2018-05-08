'Hedef bütün hatları elektrikli ve sinyalli hale getirmek'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'deki demiryolu ağının yüzde 90'ını yenilediklerini, elektrikli ve sinyalli hatları yüzde 100 artırdıklarını belirterek, "Hedefimiz 2023'e giderken bütün hatlarımızı elektrikli ve sinyalli hale getirmek, böylece demiryolu sektöründen elde ettiğimiz işletme verimliliğini azami seviyeye çıkarmak." dedi.

Arslan, Congresium Ankara'da düzenlenen Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, konumu itibarıyla Asya, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz havzasının bulunduğu bölgenin kesişme noktası olduğunu, bu coğrafyanın, sosyal, kültürel ve ekonomik dokusunun Türkiye'yi, Avrupa ve Asya'nın doğal merkezi olarak tanımladığını söyledi.

Tarihi İpek Yolu'nun da kalbi konumundaki Türkiye'nin, 3-3,5 saatlik uçuşla yaklaşık 60 ülkeye havadan ulaşabilecek coğrafyada bulunduğuna işaret eden Arslan, ülkenin, doğu-batı ve kuzey-güney akslarının en önemli santral ülkesi durumunda olduğunu dile getirdi.

Arslan, kara ve demiryolu koridorlarının, Asya-Avrupa bağlantısının en önemli ulaşım seçeneklerini oluşturduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin de yüksek hızlı demiryolları ve demiryolları endüstrisi gereği küresel karakter arz ettiğini vurguladı.

Kongreyi, bu coğrafyanın ihtiyaçlarının tespitinde, yüksek hızlı demiryolu teknolojilerinin teknik ve uygulamalarının sürdürülebilir paylaşımında bir platform olarak gördüğünün altını çizen Arslan, sürdürülebilir ve rekabetçi işletimlere yönelik bilgilerin paylaşılmasında kongreden önemli çıktıların alınacağını anlattı.

Arslan, Türkiye için vazgeçilmez derecede önemli olan demiryollarının 50 yıl boyunca ihmal edildiğini anımsatarak, 2003'ten sonra bu konunun Türkiye'de devlet politikası haline geldiğini ve yatırım yapıldığını söyledi.

Demiryollarına yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Arslan, Türkiye'de bugüne kadar 40 milyon kişinin yüksek hızlı trenlerle taşındığı söyledi.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının gelecek yıl, Ankara-İzmir yüksek hızlı demiryolu hattının da iki yıl içinde tamamlanmasının planlandığını anımsatan Arslan, "Böylece küçük Asya ile İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun en önemli akslarından birini tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"11 bin 582 kilometrelik demiryolu hattında çalışmalar sürüyor"

Halkalı'dan Kapıkule'ye kadar yaklaşık 230 kilometrelik hızlı tren hattında ihale süreçlerinin devam ettiğini aktaran Arslan, İstanbul'daki banliyo hatlarının metro standartlarına getirilmesi ve yüksek hızlı trenler için bir hat daha yapılması çalışmalarını yıl sonunda bitireceklerini bildirdi.

Arslan, Asya ile Avrupa arasında artacak yük hareketine hizmet edecek İstanbul'daki ikinci koridor olan Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-3. Havalimanı-Halkalı demiryolu yapımı proje hazırlama çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirtti.

Türkiye'de işletmede olan yüksek hızlı tren hattının bin 213 kilometreye ulaştığını ifade eden Arslan, 3 bin 798 kilometre demiryolunda inşanın, 11 bin 582 kilometrelik demiryolu hattında da yapım, ihale ve proje hazırlama çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Arslan, ülkenin dört bir yanını hızlı tren ağlarıyla ördüklerini ve ülkenin iki yakasını demiryolu ağlarıyla bağladıklarını vurgulayarak, Türkiye'nin Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve hızlı tren hatlarıyla kıtalar arası köprü konumunu pekiştireceğini söyledi.

Lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri verebilecek lojistik köyleri de hayata geçirdiklerini anlatan Arslan, planlanan 21 lojistik merkezden 8'inin işletmeye açıldığını, 5'inde inşaat çalışmasının devam ettiğini, diğerlerinin de proje aşamasında olduğunu kaydetti.

"Hedef bütün hatları elektrikli ve sinyalli hale getirmek"

Arslan, Türkiye'deki demiryolu ağının yüzde 90'ını yenilediklerini, elektrikli ve sinyalli hatları yüzde 100 artırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz 2023'e giderken bütün hatlarımızı elektrikli ve sinyalli hale getirmek, böylece demiryolu sektöründen elde ettiğimiz işletme verimliliğini azami seviyeye çıkarmak. Eş zamanlı olarak ülkemizde demiryolu endüstrisinin oluşması için bölge pazarını da dikkate alarak, özel sektörle sanayi tesisleri kurmak ve üretime geçmek anlamında önemli mesafe kat ettik."

Sivas, Adapazarı ve Eskişehir'e "demiryolu endüstrisi kenti" kimliği kazandırıldığına işaret eden Arslan, Eskişehir'de milli yüksek hızlı tren, Adapazarı'nda milli elektrikli ve dizel tren setleri, Sivas'ta da milli yük vagonu üretecek altyapı oluşturduklarını bildirdi.

Arslan, son 15 yılda demiryolu sektörüne yapılan toplam yatırımın 18,5 milyar avro olduğuna dikkati çekerek, bunun 4,7 milyar avrosunu yüksek hızlı demiryolu projeleri, 715 milyon avrosunu ise hızlı demiryolu projeleri için harcadıklarının altını çizdi.

Yüksek hızlı trenlerin doğrudan hizmet verdiği il sayısının 7'ye yükselerek nüfusun yüzde 33'ünü kapsadığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"2023 yılına kadar demiryolu sektörüne 39 milyar avro daha yatırım yapacağız. Bu tutarın yüzde 80'i olan yaklaşık 31 milyar avroyu yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projeleri için planladık. Yeni açılacak hatlarımızla ülkemizin dört bir yanını yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla bağlamış olacağız."

Yüksek hızlı trenlerin seyahat süresi, hız ve konfor nedeniyle tercih edilme oranının yüzde 73'ü bulduğuna işaret eden Arslan, memnuniyet oranının yüzde 99'un üzerinde olduğunu söyledi.

Arslan, Ankara-Eskişehir hattında demiryoluyla taşınan yolcu sayısının YHT ile yüzde 8'den yüzde 72'ye çıktığına dikkati çekerek, Ankara-Konya arasında ise toplam yolcunun yüzde 66'sının YHT ile seyahat eder hale geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla demiryolu inşaatı devam eden ülke konumunda bulunduğunun altını çizen Arslan, amaçlarının 2023'te yaklaşık 11 bin 700 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattını bitirerek, ülkenin 42 ilini bunlarla bağlamak olduğunu bildirdi.

Arslan, 2023'te 87 milyona ulaşması beklenen Türkiye nüfusunun yüzde 77'sinin hızlı trenle buluşturulmasını hedeflediklerini dile getirerek, kararlılıkla, hizmet etme anlayışıyla yollarına devam edeceklerini belirtti.

Bakan Arslan, konuşmaların ardından stantları gezerek, yüksek hızlı tren simülasyonunu kullandı.

Arife Yıldız Ünal,Sevgi Ceren Gökkoyun