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Gelmeyen adalet, masumiyetinin tespitini bekleyenleri artık bunaltıyor!
10 Mayıs 2018 14:01
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Gelmeyen adalet, masumiyetinin tespitini bekleyenleri artık bunaltıyor!

Nurettin Canikli'nin bahsettiği KHK'nın üzerinden 20 gün geçti ama hala beklenen KHK çıkmadı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 18 Nisan 2018 tarihinde, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini, KHK ile bunların da ihraç edileceğini bildirmişti. Tıklayınız.

Medyaya yansıyan haberlerde, bu ihraç KHK'sı ile birlikte bir iade KHK'sı çıkabileceği ve iade KHK'sının beraat eden veya takipsizlik alanları kapsayabileceği belirtiliyordu.

Ancak açıklamanın üzerinden 20 günlük süre geçmesine rağmen, bahis konusu KHK hala çıkmadı.

FETO davalarında beraat eden ya da takipsizlik alanların geri dönüşleri ile ilgili KHK, öyle anlaşılıyor ki seçimle birlikte soğudu ve unutuldu.

Binlerce insan sabırsızlıkla bu çalışmayı bekliyor.

Özellikle masumlar, gelmeyen adaletten bıktı, usandı.

Bu nedenle yetkililerin, özellikle masumların görevlerine iadesi konusunda, daha hızlı çalışması gerekiyor.
Memurlar.Net - Özel

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