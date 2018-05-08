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AK Parti'de milletvekili aday adayı rekoru İstanbul'da
24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimleri için aday belirleme süreci devam eden AK Parti'de 14 genel başkan yardımcısının başkanlığında oluşturulan komisyonlar aday adaylarıyla mülakat yapıyor. Başvuruların ardından geçilen ikinci aşamada 3 gün sürecek mülakatlarda belirlenen isimler Erdoğan'a sunulacak
AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayların belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Parti teşkilatlarının katıldığı temayül yoklamalarını 5-6-7 Mayıs'ta gerçekleştiren AK Parti'de milletvekili aday adaylarıyla mülakat süreci başladı.
Mülakatlar, genel başkan yardımcılarının başkanlığında, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinden oluşan 14 komisyon tarafından gerçekleştiriliyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Hayati Yazıcı, Vedat Demiröz, Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Ahmet Sorgun, Harun Karacan, Çiğdem Karaaslan, Ravza Kavakcı, Erol Kaya, Mahir Ünal, Mehdi Eker, Fatih Şahin ve Hamza Dağ komisyonlara başkanlık ediyor.
Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik tarafından organize edilen mülakat çalışmalarında, randevuyla parti genel merkezine çağrılan aday adaylarıyla 5 dakikalık görüşme yapılıyor.
Mülakat sürecinin ardından ön elemeyi geçenler, güvenlik soruşturmasının ardından Genel başkan yardımcıları tarafından hazırlanacak raporla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
İstanbul mülakatları bugün başlayacak
Öte yandan bin 388 aday adayının başvurduğu İstanbul'da dün tamamlanan temayül yoklamalarının ardından bugün mülakatlara geçilecek.
Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Vedat Demiröz ve Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonlar, aday adaylarıyla mülakatları İstanbul'da gerçekleştirecek.
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