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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreği yeten varsa gelsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün TSK'nın arşivi tamamıyla açılmıştır ve artık incelemeye hazırdır. Cumhurbaşkanlığı arşivi aynı şekilde açılmıştır incelemeye hazırdır. Yüreği yeten varsa gelsin. Özellikle sözde Ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara sürekli bu çağrıyı yaptım; yüreğiniz yetiyorsa buyurun, biz arşivlerimizi açıyoruz, varsa sen de arşivini aç'' dedi
08 Mayıs 2018 15:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreği yeten varsa gelsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ile restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kültür sanat politikalarımızı, medeniyet tasavvurumuzun lokomotifi haline dönüştürme konusundaki kısırlığımızı süratle aşmak durumundayız. Kendi ülkesine, kendi toplumuna, kendi tarihine, kendi medeniyetine, bırakınız destek ve öncü olmayı, husumet besleyen bir kültür sanat ikliminin bizi götüreceği yer, küresel popüler kültüre teslimiyettir.

'Arapça ezanı yobazlık emaresi olarak gören 18 yıl boyunca semalarımızdan eksik edenler camilerimizi de ihtiyaç fazlası bahanesiyle satışa çıkarmıştır. Bu CHP zihniyeti bu. Bunlarda tarih kültür bunları korumak böyle bir şey söz konusu değil. Dünyanın giderek kültürel çoraklaşmaya maruz kaldığı şu dönemde ancak geçmişten gelen medeniyet birikimi olan toplumlar özgünlüklerini koruyabilirler. Biz hem kadim bir medeniyet birikimine sahip bir milletiz. Medyanın iletişimin internetin bünyemizde yol açtığı ağır hasarların farkındayız. Buna rağmen umutluyuz.

Başka toplumlar, başka devletler olmayan tarihlerinden efsaneler üretip çocuklarını bunların etrafında toplarken biz varolan hazinelerimizi kullanamıyoruz. İnşallah yeni dönemde en büyük hedeflerimizden biri çocuklarımıza işte böyle bir şuuru aşılayacak eğitim-öğretim sistemimizi hem içeriği hem fiziki altyapısıyla kurmaktır.

''YÜREĞİNİZ YETİYORSA...''

Bugün TSK'nın arşivi tamamıyla açılmıştır ve artık incelemeye hazırdır. Cumhurbaşkanlığı arşivi aynı şekilde açılmıştır incelemeye hazırdır. Yüreği yeten varsa gelsin. Özellikle sözde Ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara sürekli bu çağrıyı yaptım; yüreğiniz yetiyorsa buyurun, biz arşivlerimizi açıyoruz, varsa sen de arşivini aç. Ama bunlar sadece dünyadaki diasporaları ile birlikte Türkiye'yi karalama, Türkiye'nin aleyhinde kampanyalar sürdürmekten başka bir şey yapmıyorlar. Para da bol. Türkiye'yi güya suçlu durumuna konumuna getirmek istiyorlar. Getiremeyeceksiniz, çünkü biz haklıyız.

FRANSA'YA TEPKİ

Eğer Fransa'nın aydınlık geçinen karanlık yüzleri siz Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif ediyorsunuz. Bizim medeniyetimizde İncil'den Tevrat'tan şunları şunları çıkarın diye bir anlayış yok. Biz semavi kitapların hepsini saygın buluruz onların üzerinden spekülasyonlara gitmeyiz. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bu ifadeleri kullanmak sizin haddinize mi? Zaten son zamanlarda sizler iyice dağıttınız. Sizin DEAŞ'tan hiçbir farkınız yok. Fransa'daki üç beş kendini bilmezin yaptığı son açıklamaları biz sadece cehaletlerinin yansımaları olarak görüyoruz."
Memurlar.Net
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