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Başbakan Yıldırım: Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur
Başbakan Yıldırım, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiriye ilişkin, "Bir cehalet manifestosudur" dedi
Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ile restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış töreninde konuştu.
Başbakan Yıldırım, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri için şu ifadeleri kullandı:
''Bir cehalet manifestosudur. Bu eylem haysiyetsiz bir tahrik, büyük bir hadsizliktir. Hiçbir kimse kitabın bir harfine dahi dokunamaz.
Kitap Allah'ın koruması altındadır. Yahudi soykırımına eğer dikkat çekmek istiyorlarsa dönüp kendi tarihlerine bakmaları yeterlidir.
Kuran'a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum."
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