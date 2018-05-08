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Partilere seçim sürecinde 'tatilci' uyarısı

Antalya Valisi Karaloğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Günlük 150 bin turist hareketinin olduğu bir şehirde seçim kampanyası yürütülecek. Onun için bütün partilerin bunu dikkate alarak seçim kampanyalarını yürütmesi lazım." dedi
08 Mayıs 2018 15:26
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Partilere seçim sürecinde 'tatilci' uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen "İl Seçim Güvenliği Toplantısı"nda, 24 Haziran'da yapılacak seçimin önceki seçimlerden farklı olduğunu, bu seçimde ilk defa cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin aynı anda yapılacağını söyledi.

Seçimde partilere ilk defa ittifak imkanı verildiğine değinen Karaloğlu, bu kapsamda asıl görevlerinin seçim öncesi ve sonrasında insanların güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi. Karaloğlu, "Toplumsal hassasiyetlerin fazla olduğu bölgelerde farklı toplumsal olay ve provakatif hareketler olabilir. Bu durumda tarafların ileri gelenleriyle görüşmeler yapılıp, olay büyümeden sonlandırılması yönünde çalışmalar yapılacak." diye konuştu.

Antalya'nın bir turizm şehri olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, seçimlerin turizme olumsuz etki olmayacağı düşüncesinde olduklarını ifade etti.

Seçim kampanyası yapanların şehrin turizm şehri olduğunu da unutmaması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu şehirde günde 75 bin yabancı gelip yine aynı gün 75 bin yabancı bu şehirden ayrılıyor. Günlük 150 bin turist hareketinin olduğu bir şehirde seçim kampanyası yürütülecek, bütün partilerin bunu dikkate alarak seçim kampanyalarını yürütmesi lazım. Seçimlerde partilerin ve adayların çevreyi kirletme noktasında kampanya yaptıklarında çevreyi kirletme son derece duyarlı olmasını arzu ediyorum. Bu şehre tatile gelen insanlar dinlenmeye geliyorlar, bizim gürültümüzü dinlemeye gelmiyorlar. Onun için özellikle oteller bölgesinde seçim kampanyası yapan partilerin buna dikkat etmesi, ekonomimiz ve turizmimiz açısından son derece önemli."

Gülsem Adam
Anadolu Ajansı
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