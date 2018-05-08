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Şanlıurfa'da FETÖ'nün 'mahrem imamı'na hapis
Şanlıurfa'da FETÖ'ye yönelik davada örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğu ortaya çıkan eski sağlık memuruna 12 yıl hapis cezası verildi
Şanlıurfa'da FETÖ'ye yönelik davada örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğu belirlenen eski sağlık memuru, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık eski sağlık memuru Barbaros Erdal ile avukatı katıldı.
Mahkeme Başkanı, sanığa ByLock programına 79 bin kez giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, savunmasını istedi.
Sanık Erdal, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Savcılıkta belirttiğim gibi ben kesinlikle ByLock kullanmadım, yüklemedim, indirmedim." dedi.
Duruşma Savcısı da sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını ve "sivil mahrem imam yapılanması"nda "Bekir" kod adıyla yer aldığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.
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