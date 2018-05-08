1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte, TUS'ta yüksek puan alan doktorların tercih ettiği uzmanlık branşları

ÖSYM'nin yayımladığı TUS raporuna göre, TUS sınavında en yüksek puan alan adayların tercih ettiği ilk üç alan deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi oldu. Önceki yılların gözde branşı olan cerrahi uzmanlık branşlarını ise daha düşük puanlılar tercih ediyor.
08 Mayıs 2018 15:35
Yazdır
İşte, TUS'ta yüksek puan alan doktorların tercih ettiği uzmanlık branşları

ÖSYM Başkanlığı, 2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporunu yayınlandı.

EN GÖZDE BRANŞ DERİ HASTALIKLARI

Rapora göre TUS'tan yüksek puan alan adayların tercih ettiği branşlar deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile radyoloji oldu.

KALP DAMAR CERRAHİSİ GÖZDELİĞİNİ KAYBEDİYOR

Kalp ve damar errahisi, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi ve göğüs cerrahisi gibi cerrahi uzmanlık alanlarına adayların görece düşük puanla yerleştiği gözlenmiştir.

Erkek adayların özellikle cerrahi alanlarda yoğunlaştığı gözlemlendi.

EN BAŞARILI ADAYLAR İKİNCİ KEZ BAŞVURANLAR

ÖSYM verilerine göre, adayların %59'unu TUS'a ikinci ve üçüncü kez başvuran adaylar oluşturmaktadır. En başarılı adaylar TUS'a ikinci kez başvuran adaylardır.

DOKTORLAR, EN AZ KADIN HASTALIKLARI SORULARINI ÇÖZEBİLDİ

KTBT'yi oluşturan alt testlerin soru sayıları göz önünde bulundurulduğunda, en yüksek ham puan ortalamasına 41 soruda 21,91 (%53) ile dahiliye grubu, en düşük ham puan ortalamasına ise 12 soruda 4,74 (%39,5) ile kadın hastalıkları ve doğum sorularının sahip olduğu gözlenmiştir.

KADINLAR BU RANŞLARI TERCİH ETMİYOR

Üroloji, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji ile askeri sağlık hizmetleri alanlarına yerleşen adayların tamamı erkektir.

Kadın adayların erkek adaylara göre daha yüksek oranda yerleştiği 13 uzmanlık alanı; deri ve zührevi hastalıkları, çocuk psikiyatrisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikiyatri, nükleer tıp, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, halk sağlığı, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve aile hekimliği olarak belirlenmiştir.

İŞTE DOKTORLARIN TUS SONRASI EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ BRANŞLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİNDE EN BAŞARILI ÜNİVERSİTELER

N

Ort

Koç Üniversitesi

7

64,32

Hitit Üniversitesi

18

54,85

Hacettepe Üniversitesi

435

54,71

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

12

54,23

Sakarya Üniversitesi

33

54,23

İstanbul Üniversitesi

1351

53,35

Ege Üniversitesi

472

51,74

Marmara Üniversitesi

205

51,70

Ankara Üniversitesi

424

51,65

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

65

51,56

Gazi Üniversitesi

419

51,25

Dokuz Eylül Üniversitesi

376

51,23

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

48

50,72

Pamukkale Üniversitesi

163

50,53

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

69

50,44

Bozok Üniversitesi

39

50,04

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

19

49,75

Akdeniz Üniversitesi

300

49,69

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

294

49,64

Gaziantep Üniversitesi

170

49,57

Kocaeli Üniversitesi

243

49,54

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

123

49,50

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

210

49,32

Çukurova Üniversitesi

358

49,00

Uludağ Üniversitesi

322

48,92

Balıkesir Üniversitesi

38

48,84

Namık Kemal Üniversitesi

39

48,84

Afyon Kocatepe Üniversitesi

149

48,82

Mersin Üniversitesi

199

48,72

Adnan Menderes Üniversitesi

197

48,68

Necmettin Erbakan Üniversitesi

245

48,64

Dumlupınar Üniversitesi

26

48,43

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

100

48,27

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

62

48,12

İnönü Üniversitesi

166

48,03

Karadeniz Teknik Üniversitesi

285

47,98

Trakya Üniversitesi

283

47,87

Fırat Üniversitesi

193

47,85

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

305

47,85

Başkent Üniversitesi

125

47,81

Erciyes Üniversitesi

362

47,81

Yeditepe Üniversitesi

113

47,80

Süleyman Demirel Üniversitesi

212

47,76

Düzce Üniversitesi

85

47,72

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

35

47,60

Bülent Ecevit Üniversitesi

89

47,50

Dicle Üniversitesi

216

47,47

Selçuk Üniversitesi

187

47,39

Kafkas Üniversitesi

16

47,37

İstanbul Medipol Üniversitesi

23

47,34

Kırıkkale Üniversitesi

149

47,19

Ufuk Üniversitesi

61

47,19

Harran Üniversitesi

68

46,91

Atatürk Üniversitesi

287

46,90

Cumhuriyet Üniversitesi

304

46,52

Erzincan Üniversitesi

11

46,44

Mustafa Kemal Üniversitesi

145

46,23

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

104

45,96

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

40

45,81

Ordu Üniversitesi

5

45,28

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

26

45,24

Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumları

395

45,04

İstanbul Bilim Üniversitesi

68

43,94

Giresun Üniversitesi

25

43,92

Maltepe Üniversitesi

41

42,84

Adıyaman Üniversitesi

20

42,27

Yakın Doğu Üniversitesi

12

41,96

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

8

39,21

Diğer Yükseköğretim Kurumları

1

38,32

Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi

9

34,35
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 15,117 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çırak sayısı 1 yılda yüzde 89 arttı
07 Mayıs 2018 10:24		 'Noterler mahallemizin ve şehrimizin belge bazında hukuk danışmanlarıdır'
05 Mayıs 2018 13:27
İtfaiyeciler dertli, 'Teşekkür yerine taş atıyorlar'
05 Mayıs 2018 07:10		 Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
04 Mayıs 2018 12:08
Sözleşmeli erler, taşeron personel gibi görülmekten rahatsız!
29 Nisan 2018 14:33		 Ödüllü itfaiyeci Taner Çebi ağır yaralandı
28 Nisan 2018 18:51
Part-time hizmet veren psikologlar beraat etti
27 Nisan 2018 11:31		 Sağlık çalışanlarının güvenliği tartışıldı
17 Nisan 2018 12:51
Atanamayan doktorlar sorununa Erdoğan'dan çözün talimatı
12 Nisan 2018 06:20		 Emekli olan doktorlara aile hekimi olmaları için teşvik
11 Nisan 2018 08:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
24 Haziran seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler
Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'
OHAL Komisyonundan Wi-Fi kararı
Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek 3 isim
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'den gözaltında
Ev alacaklara müjde... Faizler iniyor
MEB'den bir seçim hamlesi daha... Performans çalışmaları ertelendi
Adalet Bakanlığı, 24 alanda 15 bin personel alacak
ALES soru ve cevapları yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolmuşa binmek 3
Metin Şentürk 1
almanyadan gelen akraba 1
karaca 1
kask takmayan oğluna ceza kesen polis 5
gökdeniz karadeniz 2
günaydın sözlük 1
cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.tura kalması 1
ramazanda sorulan sorular 2
uyumadan önceki son 10 dakika 1
SON İLANLAR
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
51. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam