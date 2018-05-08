İşte, TUS'ta yüksek puan alan doktorların tercih ettiği uzmanlık branşları

ÖSYM Başkanlığı, 2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporunu yayınlandı.

EN GÖZDE BRANŞ DERİ HASTALIKLARI

Rapora göre TUS'tan yüksek puan alan adayların tercih ettiği branşlar deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile radyoloji oldu.

KALP DAMAR CERRAHİSİ GÖZDELİĞİNİ KAYBEDİYOR

Kalp ve damar errahisi, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi ve göğüs cerrahisi gibi cerrahi uzmanlık alanlarına adayların görece düşük puanla yerleştiği gözlenmiştir.

Erkek adayların özellikle cerrahi alanlarda yoğunlaştığı gözlemlendi.

EN BAŞARILI ADAYLAR İKİNCİ KEZ BAŞVURANLAR

ÖSYM verilerine göre, adayların %59'unu TUS'a ikinci ve üçüncü kez başvuran adaylar oluşturmaktadır. En başarılı adaylar TUS'a ikinci kez başvuran adaylardır.

DOKTORLAR, EN AZ KADIN HASTALIKLARI SORULARINI ÇÖZEBİLDİ

KTBT'yi oluşturan alt testlerin soru sayıları göz önünde bulundurulduğunda, en yüksek ham puan ortalamasına 41 soruda 21,91 (%53) ile dahiliye grubu, en düşük ham puan ortalamasına ise 12 soruda 4,74 (%39,5) ile kadın hastalıkları ve doğum sorularının sahip olduğu gözlenmiştir.

KADINLAR BU RANŞLARI TERCİH ETMİYOR

Üroloji, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji ile askeri sağlık hizmetleri alanlarına yerleşen adayların tamamı erkektir.

Kadın adayların erkek adaylara göre daha yüksek oranda yerleştiği 13 uzmanlık alanı; deri ve zührevi hastalıkları, çocuk psikiyatrisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikiyatri, nükleer tıp, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, halk sağlığı, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve aile hekimliği olarak belirlenmiştir.

İŞTE DOKTORLARIN TUS SONRASI EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ BRANŞLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİNDE EN BAŞARILI ÜNİVERSİTELER