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e-YDS giriş belgeleri yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı
08 Mayıs 2018 15:43
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e-YDS giriş belgeleri yayımlandı

12 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/5 (İngilizce) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 15:30'dan itibaren edineceklerdir.

DİKKAT!

e-YDS 2018/5 için adaylar saat 14:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Temel Kurallar
Memurlar.Net
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