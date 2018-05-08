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e-YDS giriş belgeleri yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı
12 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/5 (İngilizce) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 15:30'dan itibaren edineceklerdir.
DİKKAT!
e-YDS 2018/5 için adaylar saat 14:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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