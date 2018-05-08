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Kuzey Irak'ta bir asker şehit

Kuzey Irak'ın Sare Batin bölgesindeki çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
08 Mayıs 2018 15:50
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Kuzey Irak'ta bir asker şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde, PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafındaki Sare Batin bölgesinde meydana geldi.

Sınır ötesinde operasyonda olan askerler bir grup PKK'lı ile karşılaştı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 uzman çavuş şehit oldu.

Bölgede PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.
Memurlar.Net
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