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Adana'da ByLock kullanan sanığa 7 yıl hapis
Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık üniversite öğrencisi Tuğba Nur Avşar ve avukatı katıldı.
Avşar savunmasında ByLock kullanıcısı olmadığını belirterek beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Avşar'ı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
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