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12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
09 Mayıs 2018 00:00
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12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor

SAYIN DEVLET BÜYÜKLERİMİZ

Türk Silahlı Kuvvetlerine, üniversite mezunu olup sınavla girdiler, 8 ay kurs gördüler. 2016 yani 12. dönem astsubay kursiyerleri ordudan atılmadılar, ihraç edilmediler. Ama bir emirle orduyla ilişkileri kesildi. Askeri okul öğrencileri ile aynı muameleyi görüyor, üstelik KHK komisyonuna da başvuramıyorlar, çalışamıyorlar. "Biz bu devlet için yeniden göreve hazırız, Milli Savunma Bakanlığı bizim sesimizi duysun" diyorlar.

Facebook'ta gruplar kurdular, change.org'da imza kampanyası başlattılar. Tek dertleri devlete seslerini duyurmak. Köyünde çobanlık yapan da var, geçici işçilik yapan da. Sorun sonunda Meclis kürsüsünden tutanaklara da geçti. Ulvi Yönter Astsubay Kursiyerlere Sahip çıktı.

MHP Milletvekili Ulvi Yönter de "Özellikle 12. dönem astsubay kursiyerlerin sorununun çözülmesini rica ediyoruz. Çünkü bu kardeşlerimiz sucsuz ve günahsız bunlar bir an evvel mesleklerini icra etmek istiyorlar" diye konuştu.

Ama yetki ve söz Milli Savunma Bakanlığı'nda. Onlar ise bu arada ne iş bulabiliyor ne komisyona başvurabiliyor. Yaftalanmaktan da yorulmuşlar, işsizlikten de. Hukukçular da "Yasal çözüm şart" diyor.

Cnnturk.com'a konuşan Avukat Hüseyin Ersöz, "Mevcut durumda bir belirsizlik var, kanun yapıcının mutlaka bu mağduriyeti çözmesi gerekli. Çünkü ASTTASAK grubu ihraç edilmediği için komisyona da başvuramıyor" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi ile astsubaylık kariyeri yarım kalan gençler arasında hava kuvvetlerine girenler de var. Üstelik onların durumu filmlere konu olacak kadar garip. "Yatacak yer yok" diye ikiye bölünmüşler. İlk grup TSK'da kalmış, ikinci grubun darbeden sonra ilişiği kesilmiş, üstelik iki kere güvenlik soruşturması geçirdikleri halde.

Diploma aldılar, rütbe taktılar, neşe ile resim çektirdiler. Ama sonra ortada bırakıldılar. Hava kuvvetlerine alınan 300 astsubay adayı 7 Mart 2016'da eğitimlerini tamamladılar. Diploma bile aldılar ama sonra "yatacak yer yok" denildi.

Genç astsubaylar öğrenci değillerdi. Personel giriş kartları, araç plaka kartları bile vardı. Maaşları, OYAK ödemeleri de yatırıldı. Ama devlet onların durumuna karar veremedi. Ve bir KHK ile bıçakla kesilir gibi devrelerinden ayrıldılar ve 146 astsubay kapı önüne kondular..

Aylarca önce Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye ulaşmayı denediler. Ama sonuç alamadılar. Üstelik KHK Komisyonu da reddetti. Oysa hukukçu Ersan Şen'e göre haklarının verilmesi gerekli. Şen şöyle diyor:

"Esasında kursiyer astsubayların durumları, yukarıda ilk sırada ve ikinci sırada incelediğimiz astsubay ve öğrencilerden farklıdır. Öğrenci sıfatı taşımayan kursiyer astsubaylar, kamu görevine de başlatılmadıklarından, yani teminleri tamamlanmadığından, astsubay adaylıkları da iptal edildiğinden ve ortaya çıkan bu sonucun telafisi için 669 sayılı KHK madde 105'de olduğu gibi bir yöntem de belirlenmediğinden, astsubay olarak teminleri hususunda herhangi bir sakınca bulunmadığı, yapılacak güvenlik soruşturması ile tespit edilen kursiyer astsubayların mağduriyetleri dikkate alınmalıdır. Bu mağduriyet, telafi niteliği taşıyan KHK ile bir an önce giderilmelidir."

18 Aydır İşsiz Beklemekteyiz.KHK da Düzenleme Bekliyoruz

Yaklaşık olarak 20 aydır bunun Ümidiyle yaşamaktayız. Bu çerçevede en kısa zamanda bizim hakkımızda gerekirse tekrar tekrar güvenlik soruşturması yapılarak ilgili KHK olan 675/6. Madde A bendi düzenlenerek hak ettiğimiz rütbemizi ve üniformamızı büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyoruz. İade-i itibar istiyoruz.

900'ü aşkın karacı, 160 havacı astsubay kursiyer, şimdi devletten görev bekliyor. Rütbelerimizi takalım, hemen üniformaları giyer başlarız diyorlar.

Saygılarımızla.

12.Dönem Kara ve Hava Astsubay Kursiyerleri
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