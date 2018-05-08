Dev ciğer tavası 'Guinness'e hazırlanıyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Dünyanın en büyük tavasını yaptırmak için bir çalışma başlattık. Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerini de kentimize davet ettik. 8.Uluslararası Edirne Bando Ve Ciğer Festivali kapsamında Edirne'nin ismini rekorlar kitabına yazdıracağız." ifadelerini kullandı.

8.Uluslararası Edirne Bando Ve Ciğer Festivali kapsamında hazırlanan 2 tonluk ciğer tavasının yapım çalışmaları sürüyor. 7 metre çapındaki tavanın plakaları kaynakla birleştiriliyor. Yapımının tamamlanmasının ardından tava, rekor denemesinin yapılacağı Karaağaç yolundaki alana götürülecek.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Edirne'ye gel ciğerimi ye" sloganıyla düzenlenecek 8. Uluslararası Ciğer ve Bando Festivali'nin, 11 Mayıs'ta başlayacağını anımsattı.

Dünyaca tadı bilinen Edirne tava ciğerinde önemli bir kalite yakalandığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz yakaladığımız bu kaliteyi sürdürebilmek ve bu lezzeti bir dünya lezzeti haline getirebilmek. Ciğerci esnafımızın da desteğini alarak, bir dünya rekoru kırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle dünyanın en büyük tavasını yaptırmak için çalışma başlattık. Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerini de kentimize davet ettik. 8.Uluslararası Edirne Bando Ve Ciğer Festivali kapsamında 12 Mayıs'ta Edirne'nin ismini rekorlar kitabına yazdıracağız.

Edirne, 'dünyanın en büyük tavası' ile Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alacak. Bu tavada pişireceğimiz ciğeri ise bu tarihi ana tanıklık eden misafirlerimize, halkımıza ikram edeceğiz. Daha sonra tavamızı, Karaağaç yolu üzerindeki rekor denemesinin yapıldığı boş alanda sergileyerek, hem Edirne'nin hem de eşsiz lezzetin tanıtımını tüm dünyada gerçekleştireceğiz."