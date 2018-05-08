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MEB'den bir seçim hamlesi daha... Performans çalışmaları ertelendi
MEB seçim endeksli işlemlerine devam ediyor. Bakanlık performans çalışmalarını erteledi...
Günübirlik yaşayan Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici atama sonuçlarından sonra performans çalışmalarını erteledi.
Bakanlık'tan 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda, performans çalışmalarının ertelenmesine gerekçe olarak, üniversitelerden görüş gelmemesi gösterildi.
Oysaki Bakanlık daha önce, görüş toplandığı yönetici atama çalışmalarında hiçbir yenilik yapmamış, görüşleri dikkate almadan eski sisteme göre ilana çıkmıştı.
MEB'den gönderilen resmi yazıda, "Üniversitelerden görüş gelmeye devam etmesi ve söz konusu analiz çalışmalarının henüz bitmemiş olması nedeniyle, yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 54. maddesi gereği kurum müdürleri tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılması gereken öğretmen performans çalışması, ilgi makam oluru doğrultusunda, yukarıda bahsi geçen çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirilecektir." denildi.
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