Kırmızı et ve süt için 10 öneri

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, 24 Haziran seçimleri öncesi adaylara, süt ve kırmızı ette yapılması gerekenlere ilişkin 10 öneride bulundu.

Tezel, yazılı açıklamasında, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin yeni dönemin kapısını aralayacağını belirtti. Yeni dönemde yönetimi üstlenecek olanların önündeki görevlerden birinin de halkın kaliteli ve hesaplı süt ve kırmızı et ürünlerini tüketerek, dengeli beslenmesini sağlamak olduğuna işaret eden Tezel, sektörün tüm girdi kaynaklarında uluslararası standartlarda üretim modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğunu savundu.

SETBİR olarak mevcut durumu daha da iyileştirebileceklerine inandıklarını vurgulayan Tezel, seçim sonrası ülke yönetimini üstlenecek kadrolara 10 maddelik öneride bulundu. Tezel, bu maddeleri şöyle sıraladı:

"Hayvansal protein ürünlerinde KDV'yi sıfırlamak, tüm tarımsal ürünlerde fiyatlandırmayı kalite odaklı bir sisteme kavuşturmak, halk sağlığını tehdit eden uygulamalar ve ambalajsız ürün satışını engelleyerek kayıt dışını ortadan kaldırmak, regülasyonu, hayvancılıktaki dönemsel arz-talep dengesini gözeterek fiyat istikrarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmak, süt ve kırmızı et ürünlerinin niteliğine ve üretimine ilişkin bilgi kirliliğini önlemek, taklit ve tağşişin önüne geçmek, meraları, ıslah amaçlı hayvancılık işletmelerine kiralamak, yem bitkisi üretiminde hayvancılığa dayalı bir ürün deseni yaratmak, etçi, sütçü ve kombine damızlıkların yetiştirilmesine yönelik hayvan ıslah projelerini yaygınlaştırmak, buzağı ölümlerini azaltmak."

Tezel, söz konusu önerilerin hayata geçirilmesi durumunda, 2023'te Türkiye'nin, damızlık sığır ihtiyacını öz kaynaklarıyla karşılayabilen, toplam 28 milyon büyükbaş hayvana sahip, yılda 26 milyon ton süt, 2,3 milyon ton kırmızı et üreten, rekabetçi bir ülke olabileceğini kaydetti.