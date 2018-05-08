2 polisi bıçaklayıp kaçmaya çalışırken vurularak yakalandı!

İŞTE, TUS'TA YÜKSEK PUAN ALAN DOKTORLARIN TERCİH ETTİĞİ UZMANLIK BRANŞLARI ÖSYM'nin yayımladığı TUS raporuna göre, TUS sınavında en yüksek puan alan adayların tercih ettiği ilk üç alan deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi oldu. Önceki yılların gözde branşı olan cerrahi uzmanlık branşlarını ise daha düşük puanlılar tercih ediyor.